على مدار يومين.. قافلة للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تزور دمياط

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى بالزعاترة بمركزالزرقا، وذلك بحضور النائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق عضوي مجلس الشيوخ والدكتور محمد إسماعيل عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومنسق عام القوافل والمجتمع المدنى، والدكتور أحمد حنفى مساعد المستشار الطبي مدير الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة وماهر وحيد مسئول قوافل بنك الشفاء والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا. حيث تفقد المحافظ القافلة التى تستمر على مدار يومين، بمركز شباب الزعاترة، وتتضمن اليوم خدمات طبية متكاملة لتخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والانف والأذن والحنجرة، وغدًا تخصص الرمد ، وتابع إجراءات الكشف و صرف العلاج بالمجان وإجراء التحويل لعدد من الحالات لإجراء التحاليل والعمليات ، وتشمل نحو ١٤ طبيبا علاوة على وجود صيادلة .

وأشاد " المحافظ " بما تحققه القوافل من أهداف لتقديم أوجه الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا بالمناطق البعيدة للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم، وذلك دعماً لجهود وزارة الصحة فى هذا الملف ، وأكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود ، ووجه " الدكتور الشهابى " الشكر إلى فريق اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصرى على ما حققته القوافل من رعاية لأبناء المحافظة.

ويشار الى انه تم تنفيذ قوافل للرمد والتخصصات الطبية على مدار اليومين الماضيين بقرية شرباص بمركز فارسكور.

وعلى صعيد آخر، تفقد " المحافظ " مركز الشباب والملعب وأشاد بما يقدمه من خدمات للشباب والنشء بالقرية.