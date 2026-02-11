قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كسر ذراع ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام.. والنقابة تتوعد الجاني

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

كشفت النقابة العامة للتمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة في واقعة الاعتداء على ممرضة وكسر ذراعها أثناء تأدية عملها في قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا.

وأوضحت النقابة، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، تلقت إخطارًا هاتفيًا يفيد بتعرض الممرضة فاطمة نصر عبد المجيد للاعتداء من قبل أقارب طفل مريض داخل المستشفى؛ ما أسفر عن إصابتها بـ"كسر في الذراع" و"كدمات متفرقة بالجسم".

وأكدت أنه فور تلقي البلاغ، وبتوجيهات مباشرة من نقيب التمريض؛ تحرك اثنان من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للتمريض بقنا، يرافقهما محامي النقابة الفرعية، إلى محل الواقعة؛ للوقوف بجانب الممرضة، ومباشرة الإجراءات القانونية.

وأشارت النقابة العامة للتمريض، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واستخراج تقرير طبي موثق يثبت الإصابات، والتوجه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تقرر إخلاء سبيل الممرضة وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة تضع حماية أبنائها على رأس أولوياتها، وتقف داعمة لهم في جميع مواقع عملهم، مشددة على أنها لن تترك أي ممرض أو ممرضة عرضة للاعتداء أو التجاوز.

وأضافت أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق أعضائها مسؤولية أصيلة لا تقبل التهاون، لافتة إلى أن النقابة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاسبة المتورطين.

وشددت على أن أي اعتداء على عضو من الفريق التمريضي أثناء أداء واجبه؛ يُعد مساسًا بالمنظومة الصحية بأكملها، وأن حق الممرضة لن يُهدر حتى استرداده كاملًا وفقًا للقانون.

كما أكدت الدكتورة كوثر محمود أن التواصل مستمر مع الممرضة من خلال النقابة الفرعية بقنا، بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة؛ لتقديم جميع أشكال الدعم القانوني والنفسي والمعنوي اللازم لها خلال هذه المرحلة، مشددة على أن النقابة لا يقتصر دورها على المتابعة القانونية فقط؛ بل يمتد ليشمل مساندة أبنائها إنسانيًا ومهنيًا.

وكان مستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا قد شهد واقعة اعتداء على الممرضة أثناء تأدية عملها بقسم الأطفال، حيث تعدى أقارب طفل مريض عليها بالسب والقذف قبل أن يتطور الأمر إلى التعدي بالضرب، وسط محاولات من المتواجدين لاحتواء الموقف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المعنية إلى المستشفى، وتم نقل الممرضة إلى قسم الطوارئ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

نقابة التمريض الاعتداء على ممرضة وكسر ذراعها مستشفى نجع حمادي العام كوثر محمود النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي محافظة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

مصطفى بدرة

مصطفى بدرة: التعديل الوزاري يعيد ترتيب البيت الاقتصادي في توقيت حاسم

أحمد موسى

أحمد موسى: مصر قوة إقليمية بثقل إستراتيجي كبير

رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة

سرعة إجراءات استخراج رخصة القيادة الدولية من مطار القاهرة.. تفاصيل

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد