كسر ذراع ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام.. والنقابة تتوعد الجاني

كشفت النقابة العامة للتمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة في واقعة الاعتداء على ممرضة وكسر ذراعها أثناء تأدية عملها في قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا.

وأوضحت النقابة، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، تلقت إخطارًا هاتفيًا يفيد بتعرض الممرضة فاطمة نصر عبد المجيد للاعتداء من قبل أقارب طفل مريض داخل المستشفى؛ ما أسفر عن إصابتها بـ"كسر في الذراع" و"كدمات متفرقة بالجسم".

وأكدت أنه فور تلقي البلاغ، وبتوجيهات مباشرة من نقيب التمريض؛ تحرك اثنان من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للتمريض بقنا، يرافقهما محامي النقابة الفرعية، إلى محل الواقعة؛ للوقوف بجانب الممرضة، ومباشرة الإجراءات القانونية.

وأشارت النقابة العامة للتمريض، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واستخراج تقرير طبي موثق يثبت الإصابات، والتوجه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تقرر إخلاء سبيل الممرضة وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة تضع حماية أبنائها على رأس أولوياتها، وتقف داعمة لهم في جميع مواقع عملهم، مشددة على أنها لن تترك أي ممرض أو ممرضة عرضة للاعتداء أو التجاوز.

وأضافت أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق أعضائها مسؤولية أصيلة لا تقبل التهاون، لافتة إلى أن النقابة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاسبة المتورطين.

وشددت على أن أي اعتداء على عضو من الفريق التمريضي أثناء أداء واجبه؛ يُعد مساسًا بالمنظومة الصحية بأكملها، وأن حق الممرضة لن يُهدر حتى استرداده كاملًا وفقًا للقانون.

كما أكدت الدكتورة كوثر محمود أن التواصل مستمر مع الممرضة من خلال النقابة الفرعية بقنا، بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة؛ لتقديم جميع أشكال الدعم القانوني والنفسي والمعنوي اللازم لها خلال هذه المرحلة، مشددة على أن النقابة لا يقتصر دورها على المتابعة القانونية فقط؛ بل يمتد ليشمل مساندة أبنائها إنسانيًا ومهنيًا.

وكان مستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا قد شهد واقعة اعتداء على الممرضة أثناء تأدية عملها بقسم الأطفال، حيث تعدى أقارب طفل مريض عليها بالسب والقذف قبل أن يتطور الأمر إلى التعدي بالضرب، وسط محاولات من المتواجدين لاحتواء الموقف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المعنية إلى المستشفى، وتم نقل الممرضة إلى قسم الطوارئ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.