تشكيل أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أستون فيلا وبرايتون، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: إيان ماتسين - تايرون مينجز - إزري كونسا - لامار بولارد.

خط الوسط: دوجلاس لويز - أمادو أونانا - مورجان روجرز - إيمي بوينديا - جادون سانشو.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

فيما جاء تشكيل برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: فيلتمان - يان باول فان هيك - لويس دانك - فيردي كاديوجلو.

خط الوسط: جاك هنشلوود - كارلوس باليبا - باسكال جروس.

خط الهجوم: دييجو جوميز - داني ويليبك - كاورو ميتوما.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.