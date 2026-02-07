الدوري الإنجليزي| أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث

انتهت مباراة أستون فيلا وبورنموث، بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أستون فيلا عن طريق اللاعب مورجان روجرز في الدقيقة 22، ثم تعادل فريق بورنموث في الشوط الثاني في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب رايان.

ولم يحقق فريق أستون فيلا سوى 5 نقاط فقط من آخر 5 مباريات في “البريميرليج”.

فيما يواصل فريق بورنموث نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي؛ حيث حقق الفوز في 3 مباريات في آخر 5 مباريات، وتعادل في 2 آخرين.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.