ملفات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتعاون العسكري على أجندة ملك الأدرن وأردوغان

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتعاون العسكري، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ناقش الزعيمان جهود التهدئة في المنطقة، مؤكدين أهمية البناء على مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، وضرورة الحفاظ على سيادة الدول ودعم مساعي تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، والشروع في جهود إعادة الإعمار دون عوائق.

كما جدد الجانبان رفضهما للإجراءات الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الضم والتهجير، وأكدا رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، مع التأكيد على الدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية.

وأعرب الزعيمان عن دعمهما لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدتها، مؤكدين أهمية اعتماد الحوار والوسائل السلمية لخفض التوترات المرتبطة بإيران.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن، مشيرًا إلى قرب الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، منح الملك عبدالله الثاني الرئيس أردوغان قلادة الحسين بن علي، تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين.