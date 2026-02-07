كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة طرق منزلية تساعد في علاج آلام البطن حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار.

ووفقا لموقع pharmeasy نعرض لكم طريقة علاج آلام البطن في المنزل علاج الام البطن فى المنزل .



ما لم تكن تعاني من أي من الأعراض الخطيرة فمن المرجح أن يزول ألم البطن لديك دون الحاجة إلى أي علاج طبي خاص. ومع ذلك، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع ألم البطن بنفسك في المنزل لتخفيفه:

استخدم قربة الماء الساخن لتخفيف الألم . ضعها على بطنك واتركها لبعض الوقت. فهي تساعد على إرخاء عضلات البطن وتخفيف التقلصات.



اشرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الصافية الأخرى.

حاول التقليل من استهلاكك للقهوة والكحول والشاي لأنها قد تساهم في زيادة الألم.



لا تجهد نفسك واسترح قدر المستطاع.

اطلب من طبيبك أن يصف لك مسكناً خفيفاً للألم.

تساعد مضادات الحموضة التي تُصرف بدون وصفة طبية في تخفيف آلام البطن الناتجة عن الحموضة، مثل التهاب المعدة والارتجاع المعدي المريئي ومع ذلك ، تذكر أنها لا تُفيد في تخفيف الآلام الناتجة عن أسباب أخرى مثل التهابات المسالك البولية، ومتلازمة القولون العصبي، وحصى المرارة، أو التهاب الزائدة الدودية.