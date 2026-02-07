القاضي لا يقوم بتصفية حسابات.. أحمد موسى: شماتة غير مسبوقة من الإخوان في وفاة المستشار ناجي شحاته

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي في وفاة القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات السابق .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتقدم بالعزاء لأسرة القاضي الجليل محمد ناجي شحاته أحد رموز القضاة في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" من امبارح وجدنا شماتة غير مسبوقة من خونة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المستشار محمد ناجي شحاته أصدر أحكام بالإعدام أو بالسجن وأصدر أحكام بالبراءة أيضا ومكنتش كل أحكامه إعدام "،مضيفا:" القاضي لا يحكم بالسياسة ولا يقوم بتصفية حسابات مع أحد ".