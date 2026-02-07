وزير الطيران يبحث مع مدير المنظمة العربية آفاق التعاون المشترك

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بما يسهم في الارتقاء بصناعة النقل الجوي العربي وفق أعلى المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني، وتأكيد دور مصر المحوري في تطوير صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها إعادة ترشح جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، إلى جانب رئاسة مصر للجمعية العامة المقبلة، مما يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم وتطوير الطيران المدني العربي.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، ودعم استدامة القطاع، مع الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول الأعضاء.

ومن جانبه، أعرب المهندس عبد النبي منار عن تقديره للدور المصري البارز، مؤكدًا أن مصر تعد أحد الأعمدة الرئيسية للعمل العربي المشترك، وأن رئاستها للجمعية العامة المقبلة تعكس ثقة الدول الأعضاء في قدرتها على قيادة مسيرة تطوير صناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة.

عقب اللقاء، توجه مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني إلى مقر سلطة الطيران المدني المصري، حيث كان في استقباله الملاح سامح محمد فوزي، رئيس السلطة، وأجرى جولة تفقدية شملت عرضًا تقديميًا حول مقومات وآليات الإطار التنظيمي والرقابي للسلطة، وإمكاناتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى الاطلاع على الإدارات الحيوية ومركز العمليات وغرفة إدارة الأزمات.

كما تم مناقشة الدور الريادي لمصر داخل المنظمة العربية للطيران المدني، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني لدعم تطوير القطاع، وتعزيز قدرات الكوادر العربية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطيران المدني العربي.