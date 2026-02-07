قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع مدير المنظمة العربية آفاق التعاون المشترك

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بما يسهم في الارتقاء بصناعة النقل الجوي العربي وفق أعلى المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني، وتأكيد دور مصر المحوري في تطوير صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها إعادة ترشح جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، إلى جانب رئاسة مصر للجمعية العامة المقبلة، مما يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم وتطوير الطيران المدني العربي.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تعزيز السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، ودعم استدامة القطاع، مع الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول الأعضاء.

ومن جانبه، أعرب المهندس عبد النبي منار عن تقديره للدور المصري البارز، مؤكدًا أن مصر تعد أحد الأعمدة الرئيسية للعمل العربي المشترك، وأن رئاستها للجمعية العامة المقبلة تعكس ثقة الدول الأعضاء في قدرتها على قيادة مسيرة تطوير صناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة.

عقب اللقاء، توجه مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني إلى مقر سلطة الطيران المدني المصري، حيث كان في استقباله الملاح سامح محمد فوزي، رئيس السلطة، وأجرى جولة تفقدية شملت عرضًا تقديميًا حول مقومات وآليات الإطار التنظيمي والرقابي للسلطة، وإمكاناتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى الاطلاع على الإدارات الحيوية ومركز العمليات وغرفة إدارة الأزمات.

كما  تم مناقشة الدور الريادي لمصر داخل المنظمة العربية للطيران المدني، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون الفني لدعم تطوير القطاع، وتعزيز قدرات الكوادر العربية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للطيران المدني العربي.

وزير الطيران وزير الطيران المدني سامح الحفني

