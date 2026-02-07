قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء
استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء
أمينة الدسوقي

في خطوة تعد تحولا لافتا في تاريخ استكشاف الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» السماح لرواد الفضاء بحمل هواتفهم الذكية الشخصية إلى المركبات الفضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الرحلات المأهولة.

آيفون وأندرويد في الفضاء

ويشمل القرار السماح باستخدام أحدث الهواتف الذكية، سواء من فئة آيفون أو أندرويد، ضمن مهمات فضائية مستقبلية، تبدأ بمهمتي Crew-12 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وArtemis II التي ستنطلق في رحلة مأهولة للدوران حول القمر.

ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسات ناسا، بعد عقود من الاعتماد الحصري على معدات تصوير متخصصة صُممت لتحمل الظروف القاسية للفضاء.

لماذا غيرت ناسا سياستها؟

وبحسب مسؤولي الوكالة، يهدف القرار إلى تمكين رواد الفضاء من توثيق لحظاتهم اليومية بصورة أكثر عفوية وإنسانية، إلى جانب التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة يمكن مشاركتها مع الجمهور حول العالم.

وأوضح مدير الوكالة أن هذه الخطوة تمنح الرواد أدوات أقرب إلى حياتهم اليومية، وتساعدهم على مشاركة تجاربهم مع عائلاتهم والجمهور بأسلوب أكثر بساطة وتأثيرًا.

نهاية عصر الكاميرات المتخصصة

وعلى مدار سنوات، اعتمدت ناسا على كاميرات صُممت خصيصًا للفضاء، مثل كاميرات Nikon DSLR القديمة وأجهزة GoPro، والتي كانت تخضع لاختبارات معقدة تشمل مقاومة الإشعاع، وتحمل درجات الحرارة القصوى، واختبارات الفراغ والاهتزاز.

وهذه الإجراءات الصارمة، رغم أهميتها للسلامة، أدت إلى بطء كبير في تحديث المعدات، ما جعل تقنيات التصوير في الفضاء متأخرة مقارنة بما هو متاح على الأرض. ومع التطور الكبير الذي شهدته كاميرات الهواتف الذكية، باتت هذه الأجهزة تضاهي بل تتفوق أحيانا على المعدات التقليدية.

توثيق الحياة اليومية في المدار

ومن المتوقع أن تُستخدم الهواتف الذكية لتصوير اللحظات اليومية داخل محطة الفضاء الدولية، إلى جانب تسجيل مشاهد فريدة أثناء التحليق حول القمر، ما يفتح الباب أمام محتوى بصري أكثر قربًا من الجمهور، يجمع بين الجانب العلمي والإنساني للرحلات الفضائية.

كما ستُسهم هذه الخطوة في تسريع تحديث الأجهزة المستخدمة في المهمات، بدل الانتظار سنوات طويلة لاعتماد معدات جديدة وفق الإجراءات التقليدية.

مهمتا Crew-12 وArtemis II

ومن المقرر أن تنطلق مهمة Crew-12 قريبا إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيبدأ رواد الفضاء باستخدام الهواتف الذكية أثناء وجودهم في المدار، في المقابل، تستعد ناسا لإطلاق مهمة Artemis II، التي تأجلت إلى شهر مارس، وستكون أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ عقود، وتشهد لأول مرة استخدام الهواتف الذكية في مهمات فضائية بعيدة المدى.

نحو فضاء أقرب إلى البشر

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره بداية عصر جديد من التكامل بين التكنولوجيا المدنية واستكشاف الفضاء، وقد يُسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع الرحلات الفضائية من خلال محتوى أكثر حيوية وعفوية، يوثق مغامرات البشر خارج كوكب الأرض بأسلوب أقرب إلى حياتهم اليومية.

استكشاف الفضاء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رواد الفضاء الهواتف الذكية مهمات فضائية Artemis II

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد صبحي

موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

يورتشيتش وأسامة جلال

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد