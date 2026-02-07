قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل حق ضايع

نسرين أمين
نسرين أمين
سعيد فراج

أعربت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها بالعمل مع المؤلف حسين مصطفى محرم، محمد عبد الخالق، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن سيناريو مسلسل حق ضايع أعجبها حينما قرأتها من أول مرة، وأعربت عن سعادتها بعودة قطاع الإنتاج في ماسبيرو، للدراما مرة أخرى. 

وحول الكيمياء المتبادلة مع الفنانة لوسي، أعربت نسرين أمين عن حبها لها ولباقي الأبطال في مسلسل حق ضايع، مشيرة إلى أن روح المحبة والأخوة تسيطر على أحداث المسلسل. 

نسرين أمين ومقالب رامز جلال 

كما كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، في السينما. 

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنها تنتظر عرض فيلم بيج رامي لـ الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن. 

وحول حقيقة وقوعها ضحية لـ مقالب رامز جلال، هذا العام، قالت نسرين أمين، بدعابة قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي». 

أعمال نسرين أمين 

وكانت بدأت الفنانة نسرين أمين، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل حق ضايع مع الفنان أحمد صلاح حسني. 

مسلسل حق ضايع، بطولة: أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية. 

وكانت نسرين أمين، تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان «البخت» للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026 المقبل.

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم بيج رامي وهو من إخراج محمود كريم ومن بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، محمد أنور، هدى الإتربي.

وحققت نسرين أمين، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة 2، والتي لعبت فيه شخصية عدولة وشارك في العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وعدد كبير من الفنانين، وشهد العتاولة 2 تطورات درامية مشوقة.

أما على مستوى السينما شاركت الفنانة نسرين أمين في فيلم الدشاش، بطولة الفنان محمد سعد، الذي غُرض الفترة الماضية في دور العرض، ويدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل، وهو من إخراج الراحل سامح عبد العزيز.

نسرين أمين الفنانة نسرين أمين أعمال نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد