نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل حق ضايع

أعربت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها بالعمل مع المؤلف حسين مصطفى محرم، محمد عبد الخالق، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن سيناريو مسلسل حق ضايع أعجبها حينما قرأتها من أول مرة، وأعربت عن سعادتها بعودة قطاع الإنتاج في ماسبيرو، للدراما مرة أخرى.

وحول الكيمياء المتبادلة مع الفنانة لوسي، أعربت نسرين أمين عن حبها لها ولباقي الأبطال في مسلسل حق ضايع، مشيرة إلى أن روح المحبة والأخوة تسيطر على أحداث المسلسل.

نسرين أمين ومقالب رامز جلال

كما كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، في السينما.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنها تنتظر عرض فيلم بيج رامي لـ الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن.

وحول حقيقة وقوعها ضحية لـ مقالب رامز جلال، هذا العام، قالت نسرين أمين، بدعابة قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي».

أعمال نسرين أمين

وكانت بدأت الفنانة نسرين أمين، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل حق ضايع مع الفنان أحمد صلاح حسني.

مسلسل حق ضايع، بطولة: أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

وكانت نسرين أمين، تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد بعنوان «البخت» للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح ومن المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026 المقبل.

مسلسل «البخت» من بطولة نسرين أمين، للنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح وأحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، مجدي كامل، عبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر بدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر نسرين أمين عرض فيلم بيج رامي وهو من إخراج محمود كريم ومن بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، محمد أنور، هدى الإتربي.

وحققت نسرين أمين، نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة 2، والتي لعبت فيه شخصية عدولة وشارك في العمل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وعدد كبير من الفنانين، وشهد العتاولة 2 تطورات درامية مشوقة.

أما على مستوى السينما شاركت الفنانة نسرين أمين في فيلم الدشاش، بطولة الفنان محمد سعد، الذي غُرض الفترة الماضية في دور العرض، ويدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل، وهو من إخراج الراحل سامح عبد العزيز.