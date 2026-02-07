غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

يتفقد غدًا الأحد، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات، مهرجان التمور والزيتون المقام بالمتحف الزراعي بالدقي، والذي يهدف إلى دعم المنتجين والمزارعين والترويج لأجود أنواع التمور والزيتون ومنتجاتهما، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

ومن المقرر أن يشمل التفقد جولة داخل أجنحة العرض، والاطلاع على المنتجات المشاركة، في إطار جهود الدولة التوسع في هذه الفعاليات، لتبادل الخبرات، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وخارجيًا.

على صعيد آخر، يفتتح كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض السلع والمنتجات الغذائية المقام بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي افتتاح المعرض في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع ضمان توافر السلع بجودة عالية وكميات كافية طوال الشهر الكريم.