أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026

يرصد موقع صدي البلد أسعار الذهب في الإمارات العربية اليوم السبت 7-2-2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 593.25 درهم

عيار 22: 549.25 درهم

عيار 21: 526.75 درهم

عيار 18: 451.50 درهم

عيار 14: 349.25 درهم

عيار 12: 299.50 درهم

الأونصة: 18452.25 درهم

الجنيه الذهب: 4214.00 درهما

الأونصة بالدولار: 4899.42 دولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 593.25 درهم في تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بالإمارات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 549.25 درهم، وهو من الأعيرة المتداولة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد سجل 526.75 درهم للجرام، ليظل من أبرز الأعيرة طلبًا في السوق المحلي.