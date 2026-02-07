لحظات شغل وحماس .. هدى الأتربي تنشر صور جديدة من كواليس "مناعة"

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور جديدة تجمعها بالنجمة هند صبري والفنان أحمد خالد صالح من كواليس مسلسل مناعة الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026.

الصور من أحد كواليس المشاهد الهامة بأحد المستشفيات وكتبت هدى "لحظات شغل وحماس من قلب الكواليس… استنونا في رمضان من كواليس مسلسل مناعة

بطولة النجمة هند صبري

إخراج حسين المنباوي

إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وكانت كشفت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بالتعاون مع النجمة هند صبري في كواليس مسلسل مناعة مؤكدة أن العمل يستند إلى قصة حقيقية تعود أحداثها إلى حقبة الثمانينات، وهي فترة تحمل خصوصية كبيرة وتفاصيل إنسانية ثرية، وأوضحت هدى أنها تقدم من خلال المسلسل شخصية «نؤة»، وهي فتاة شعبية بنت بلد تتسم بالجدعنة والقوة، في إطار درامي يحمل أبعادا إنسانية ورومانسية واضحة، سيتم الكشف عن أسبابها وتطوراتها مع تصاعد الأحداث.

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.