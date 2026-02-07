قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن موعد الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اقترب الشهر الفضيل.. موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيا والأجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026
موعد عيد الفطر 2026

يترقب ملايين المواطنين حلول شهر رمضان و عيد الفطر 2026، باعتبارهما أبرز المناسبات التي تسود خلالها مظاهر الفرح والبهجة، ويحرص الأشخاص على صلة الأرحام والاحتفال مع الأسرة إلى جانب تنظيم الزيارات العائلية وترتيب رحلات السفر لقضاء فترة الإجازة.

موعد شهر رمضان 2026

يرتبط تحديد موعد عيد الفطر ارتباطًا مباشرًا ببداية شهر رمضان وعدد أيامه، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير الجاري، حيث يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال.

وينتظر المسلمون الإعلان الرسمي من قبل دار الإفتاء المصرية، حيث من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر الغفران.

موعد عيد الفطر والاستعدادات للصلاة

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس، مع بقاء القرار النهائي مرهونًا بنتائج استطلاع هلال شهر شوال.

وتشهد المساجد والساحات الكبرى في مختلف المحافظات استعدادات مبكرة لإقامة صلاة عيد الفطر، حيث يحرص المواطنون على أداء الصلاة في أجواء روحانية مميزة تتخللها مظاهر الفرح والبهجة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 بشكل رسمي، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتمتد الإجازة لـ 3 أيام متتالية 20-21-22 مارس، ومن المقرر أن تُمنح إجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، كما يشملها الطلاب في المدارس والجامعات.

وتُحدد الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وفق لوائح المؤسسة وطبيعة العمل، مع ضمان حقوق الموظف وفق قانون العمل، سواء بالإجازة المدفوعة أو التعويض عند العمل خلال أيام العيد.

وعادة ما يعلن مجلس الوزراء، تفاصيل إجازة عيد الفطر قبل حلول العيد بعدة أيام، متضمنة عدد أيام الإجازة والفئات المشمولة بها، سواء للعاملين في الدولة أو للقطاع الخاص.

اقترب الشهر الفضيل موعد عيد الفطر في مصر 2026 الاجازة الرسمية شهر رمضان عيد الفطر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

الذهب يجدد صعوده مساء اليوم 7-2-2026..زيادة 60 جنيها

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا بدعم من مكاسب أسبوعية للأوقية وتوقعات بتيسير نقدي أمريكي

هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد