اقترب الشهر الفضيل.. موعد عيد الفطر في مصر 2026 فلكيا والأجازة الرسمية

يترقب ملايين المواطنين حلول شهر رمضان و عيد الفطر 2026، باعتبارهما أبرز المناسبات التي تسود خلالها مظاهر الفرح والبهجة، ويحرص الأشخاص على صلة الأرحام والاحتفال مع الأسرة إلى جانب تنظيم الزيارات العائلية وترتيب رحلات السفر لقضاء فترة الإجازة.

موعد شهر رمضان 2026

يرتبط تحديد موعد عيد الفطر ارتباطًا مباشرًا ببداية شهر رمضان وعدد أيامه، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير الجاري، حيث يولد هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، وهو اليوم المحدد فلكيًا لتحري رؤية الهلال.

وينتظر المسلمون الإعلان الرسمي من قبل دار الإفتاء المصرية، حيث من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر الغفران.

موعد عيد الفطر والاستعدادات للصلاة

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون كاملًا 30 يومًا، ليوافق آخر أيام الصيام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبالتالي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس، مع بقاء القرار النهائي مرهونًا بنتائج استطلاع هلال شهر شوال.

وتشهد المساجد والساحات الكبرى في مختلف المحافظات استعدادات مبكرة لإقامة صلاة عيد الفطر، حيث يحرص المواطنون على أداء الصلاة في أجواء روحانية مميزة تتخللها مظاهر الفرح والبهجة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

من المنتظر الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 بشكل رسمي، حيث تبدأ الإجازة عادة من أول أيام العيد، وقد تمتد لعدة أيام متتالية، خاصة إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، وتمتد الإجازة لـ 3 أيام متتالية 20-21-22 مارس، ومن المقرر أن تُمنح إجازة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، كما يشملها الطلاب في المدارس والجامعات.

وتُحدد الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وفق لوائح المؤسسة وطبيعة العمل، مع ضمان حقوق الموظف وفق قانون العمل، سواء بالإجازة المدفوعة أو التعويض عند العمل خلال أيام العيد.

وعادة ما يعلن مجلس الوزراء، تفاصيل إجازة عيد الفطر قبل حلول العيد بعدة أيام، متضمنة عدد أيام الإجازة والفئات المشمولة بها، سواء للعاملين في الدولة أو للقطاع الخاص.