إعلان أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيا.. كم عدد ساعات الصيام؟

تصدر موعد شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام محركات البحث ، حيث حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجدل الدائر حول موعد شهر رمضان 2026.

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة المتعلقة بولادة هلال الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2026

وأوضح المعهد، في بيانه الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026، في تمام الساعة 2:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الفاصل الذي تعتمد عليه الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهر الهجري.







موقف الهلال وقت الرؤية الشرعية

وأشار البيان إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا، بينما يغرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدة تتراوح بين ثلاث وأربع دقائق.

خريطة رؤية الهلال في العواصم العربية والإسلامية

وأكد المعهد أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة واحدة و121 دقيقة، باستثناء بعض المدن مثل المنامة في البحرين، ودبي وأبوظبي في الإمارات، ومسقط في سلطنة عمان، وطهران في إيران، حيث يتزامن غروب القمر مع غروب الشمس.

وأضاف البيان أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة في كراتشي بباكستان، وبأربع دقائق في كوالالمبور وجاكرتا، وهو ما يجعل رؤية الهلال غير ممكنة في هذه المناطق.

الأربعاء متمم لشعبان والخميس غرة رمضان

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، أعلن المعهد أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان 1447 هـ، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًا.

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تجيب

ويترقب الملايين من المسلمين حول العالم موعد شهر رمضان 2026، وسط تساؤلات متكررة حول ما إذا كان الصيام سيبدأ يوم الأربعاء أم الخميس، إلا أن الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1447 حسمت الأمر مبكرًا، مؤكدة أن بداية الشهر الكريم ستكون يوم الخميس، في انتظار الإعلان الرسمي من دور الإفتاء وفق الرؤية الشرعية.

رمضان وعيد الفطر 2026 فلكيًا

وبحسب الحسابات الفلكية المعتمدة، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2026 لمدة 30 يومًا كاملًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يوافق عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم السبت 21 مارس 2026، وذلك في حال ثبوت رؤية هلال شوال وفق المعايير الفلكية.

عدد أيام رمضان وعدد ساعات الصيام

تشير الحسابات إلى أن عدد أيام شهر رمضان 2026 سيبلغ 30 يومًا، بينما تتراوح ساعات الصيام في معظم الدول العربية بين 12 و13 ساعة تقريبًا، حيث تكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر نسبيًا، ثم تزداد تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر، ما يتطلب استعدادًا بدنيًا تدريجيًا للصائمين.

كيف يُحسب الشهر الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض، حيث يمثل كل شهر قمري الفترة الزمنية بين اقترانين متتاليين، وهو ما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 11 يومًا، ما يؤدي إلى تنقل الشهور الهجرية بين فصول السنة المختلفة.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

ومن المتوقع، فلكيًا، أن يتوحد موعد بداية شهر رمضان 2026 في كل من مصر والسعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، نظرًا لتقارب ظروف رؤية الهلال، مع بقاء الإعلان الرسمي مرهونًا بقرارات لجان تحري الهلال في كل دولة.

الأشهر الهجرية بالترتيب

ويتكون العام الهجري من 12 شهرًا تبدأ بشهر المحرم، ثم صفر، فربيع الأول، وربيع الآخر، ثم جمادى الأولى وجمادى الآخرة، يليهما رجب وشعبان، ويأتي شهر رمضان في الترتيب التاسع، ثم شوال وذو القعدة، ويُختتم العام بشهر ذو الحجة.

أصل التقويم الهجري وتاريخه

ويرتبط التقويم الهجري بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة عام 622 ميلاديًا، وهي الحادثة التي اتخذها الخليفة عمر بن الخطاب أساسًا لبداية التأريخ الإسلامي، ومن هنا جاءت تسمية التقويم بالهجري.

مكانة التقويم الهجري في العصر الحديث

ولا يزال التقويم الهجري معتمدًا كتقويم رسمي في عدد من الدول الإسلامية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما يُستخدم في تحديد الشعائر الدينية مثل الصيام والحج والزكاة، ويظل مرجعًا أساسيًا للهوية الدينية الإسلامية.

لماذا تختلف مواعيد رمضان أحيانًا؟

وتختلف بداية شهر رمضان أحيانًا من دولة لأخرى بسبب اعتماد بعض الدول على الرؤية البصرية للهلال، بينما تعتمد أخرى على الحسابات الفلكية، وهو ما يجعل الإعلان النهائي مرتبطًا بقرارات الجهات الشرعية المختصة، رغم الدقة العالية للحسابات الفلكية الحديثة.

إمساكية رمضان 2026 كاملة

الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و2 دقيقة

الفجر 5:04 – الشروق 6:31 – الظهر 12:09 – العصر 3:21 – المغرب 5:47 – العشاء 7:04

الجمعة 20 فبراير الموافق 2 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و4 دقائق

الفجر 5:03 – الشروق 6:30 – الظهر 12:09 – العصر 3:22 – المغرب 5:47 – العشاء 7:05



السبت 21 فبراير الموافق 3 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و6 دقائق

الفجر 5:02 – الشروق 6:29 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:48 – العشاء 7:06

الأحد 22 فبراير الموافق 4 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و7 دقائق

الفجر 5:02 – الشروق 6:28 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:49 – العشاء 7:06

الإثنين 23 فبراير الموافق 5 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و9 دقائق

الفجر 5:01 – الشروق 6:27 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:07

الثلاثاء 24 فبراير الموافق 6 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و11 دقيقة

الفجر 5:00 – الشروق 6:26 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:08

الأربعاء 25 فبراير الموافق 7 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و12 دقيقة

الفجر 4:59 – الشروق 6:25 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:51 – العشاء 7:08

الخميس 26 فبراير الموافق 8 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و14 دقيقة

الفجر 4:58 – الشروق 6:24 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:52 – العشاء 7:09

الجمعة 27 فبراير الموافق 9 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و16 دقيقة

الفجر 4:57 – الشروق 6:23 – الظهر 12:08 – العصر 3:25 – المغرب 5:52 – العشاء 7:10

السبت 28 فبراير الموافق 10 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و17 دقيقة

الفجر 4:56 – الشروق 6:22 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:53 – العشاء 7:10

الأحد 1 مارس الموافق 11 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و19 دقيقة

الفجر 4:55 – الشروق 6:21 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:54 – العشاء 7:11

الإثنين 2 مارس الموافق 12 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و21 دقيقة

الفجر 4:54 – الشروق 6:20 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الثلاثاء 3 مارس الموافق 13 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و23 دقيقة

الفجر 4:52 – الشروق 6:19 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الأربعاء 4 مارس الموافق 14 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و25 دقيقة

الفجر 4:51 – الشروق 6:18 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:56 – العشاء 7:13

الخميس 5 مارس الموافق 15 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و26 دقيقة

الفجر 4:50 – الشروق 6:17 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

الجمعة 6 مارس الموافق 16 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و28 دقيقة

الفجر 4:49 – الشروق 6:15 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

السبت 7 مارس الموافق 17 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و30 دقيقة

الفجر 4:48 – الشروق 6:14 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:58 – العشاء 7:15

الأحد 8 مارس الموافق 18 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و32 دقيقة

الفجر 4:47 – الشروق 6:13 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الإثنين 9 مارس الموافق 19 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و34 دقيقة

الفجر 4:46 – الشروق 6:12 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الثلاثاء 10 مارس الموافق 20 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و35 دقيقة

الفجر 4:45 – الشروق 6:11 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:00 – العشاء 7:17

الأربعاء 11 مارس الموافق 21 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و37 دقيقة

الفجر 4:43 – الشروق 6:10 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الخميس 12 مارس الموافق 22 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و39 دقيقة

الفجر 4:42 – الشروق 6:09 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الجمعة 13 مارس الموافق 23 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و41 دقيقة

الفجر 4:41 – الشروق 6:07 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:19

السبت 14 مارس الموافق 24 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و43 دقيقة

الفجر 4:40 – الشروق 6:06 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:20

الأحد 15 مارس الموافق 25 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و45 دقيقة

الفجر 4:38 – الشروق 6:05 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:03 – العشاء 7:20

الإثنين 16 مارس الموافق 26 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و46 دقيقة

الفجر 4:37 – الشروق 6:04 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:21

الثلاثاء 17 مارس الموافق 27 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و48 دقيقة

الفجر 4:36 – الشروق 6:03 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:22

الأربعاء 18 مارس الموافق 28 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و50 دقيقة

الفجر 4:35 – الشروق 6:01 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:05 – العشاء 7:22

الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و52 دقيقة

الفجر 4:33 – الشروق 6:00 – الظهر 12:03 – العصر 3:30 – المغرب 6:06 – العشاء 7:23



