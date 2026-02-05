قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026

موائد الرحمن
موائد الرحمن
البهى عمرو

أعلنت محافظة القاهرة عن تقديم جميع التسهيلات لإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، دون تحصيل أي رسوم مالية، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المتطوعين والداعمين، وتحفيزهم على توسيع نطاق تقديم الخدمات للصائمين.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” تقديم أحمد دياب على قناة “صدى البلد”، أن إقامة الموائد ستخضع لعدد من الضوابط الفنية والبيئية التي ستتم مراقبتها عبر حملات ميدانية دورية، لضمان الالتزام بمعايير الحماية المدنية، وتوفير معدات الوقاية من الحرائق، والحفاظ على نظافة موقع المائدة والمناطق المحيطة بها، كما يشترط اختيار مواقع مناسبة لا تعيق حركة المرور أو المارة.

من جانبه، قال الخبير الصحفي وائل فايز إن أي مواطن أو جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني يمكنها التقدم لإقامة مائدة، مع الموافقة الفورية على الطلبات، مؤكدًا أن جميع الطلبات المقدمة حتى الآن قد تم قبولها.

وأضاف أن محافظة القاهرة من أبرز المحافظات التي تشهد إقامة موائد الرحمن في جميع الأحياء، من المناطق الشعبية إلى الأحياء الراقية، بما يعكس روح التكافل والتعاون المجتمعي.

كما أكدت المحافظة استمرار الرقابة والمتابعة طوال الشهر الكريم لضمان سلامة الضيوف، مع التشديد على تشجيع الجميع على الالتزام بالشروط دون أي عقبات.

