ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
واشنطن تدعو رعاياها بالمغرب لضرورة التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم

محمود نوفل

حذرت السلطات الأمريكية مواطنيها المتواجدين في المغرب بضرورة توخي الحذر، وذلك على خلفية الأمطار الغزيرة التي تساقطت في مناطق شمال المملكة، ما أسفر عن فيضانات تسببت بعمليات إجلاء واسعة.

وبحسب المنشور عبر حساب إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، فقد ذكرت السلطات الأمريكية أن الأمطار الغزيرة في المغرب تسببت في فيضانات بشمال البلاد، وأدت إلى انقطاع الطرق وجعلها غير سالكة، كما أسفرت عن عمليات إجلاء واسعة، فضلا عن تأثيرها المباشر على إمكانية الوصول إلى الإمدادات الغذائية في المناطق المتضررة.

وطالبت السلطات الأمريكية رعاياها الموجودين في مناطق الطوارئ والذين هم في مأمن آيضا، إلى ضرورة التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم لطمأنتهم على أوضاعهم.

كما شدد التحذير على ضرورة الاتصال بالشرطة أو السلطات المحلية المغربية فورا في حال مواجهة أي ظروف خطرة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية لضمان سلامتهم.

وأعلنت السلطات المغربية ، الأربعاء، تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 108 آلاف شخص في 4 أقاليم شمالي وغربي البلاد، عقب فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار غزيرة وصفت بغير المسبوقة، وسط تحذيرات رسمية من استمرار المنخفض الجوي وارتفاع منسوب السيول في الوديان.

فيما صرحت وزارة الداخلية المغربية، إن الإجلاء نفذ بشكل تدريجي، وفق تقييم درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع توفير وسائل نقل ومراكز إيواء، مؤكدة أن العملية أسفرت -حتى صباح الأربعاء- عن إجلاء 108 آلاف و 423 شخصا من أقاليم العرائش، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والقنيطرة.

وسجل إقليم العرائش أكبر عدد من المجلين، خصوصا في مدينة القصر الكبير، التي أعلنت السلطات إخلاءها بالكامل تحسبا لفيضانات محتملة، بعد قطع المياه والكهرباء عنها، في خطوة وصفت بالاحترازية لتفادي خسائر بشرية، علما بأن عدد سكان المدينة يناهز 120 ألف نسمة.

وأشارت السلطات المغربية إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في انقطاع عدد من المحاور الطرقية الحيوية، بينها طرق تربط طنجة بتطوان، وأخرى في العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عملياتها الميدانية في المناطق المهددة بارتفاع منسوب المياه.

وكانت الأرصاد الجوية المغربية قد حذّرت في وقت سابق من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة قد تصل إلى 150 ميليمترا في بعض المناطق، في حين سجلت سيول في ضواحي جرسيف شرق البلاد نتيجة ارتفاع منسوب وادي مسون.

وأظهرت بيانات رسمية أن هطول الأمطار في المغرب ارتفع 215 بالمئة عنه العام الماضي و 54 بالمئة عن المتوسط التاريخي.

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

