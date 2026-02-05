تفاصيل أحدث سيارة لـ BYD العالمية

كشفت BYD عن أحدث سياراتها العالمية، في إطار تطوير جيل جديد من المركبات التي تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتكامل الأنظمة الذكية. ويأتي الطراز الجديد ليعكس توجه الشركة نحو تقديم حلول تنقل تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير السلامة الحديثة.

تعتمد أحدث سيارات BYD على منظومة دفع كهربائية بالكامل أو هجينة من نوع DM‑i، تتيح الجمع بين التشغيل الكهربائي والاستهلاك المنخفض للطاقة، مع مدى قيادة ممتد يلائم الاستخدام اليومي والتنقل لمسافات متوسطة وطويلة.

وتستخدم السيارة بطارية Blade Battery بتقنية ليثيوم فوسفات الحديد، والتي توفر مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة، مع دعم أنظمة الشحن السريع وفق المعايير الدولية، وإمكانية الشحن عبر وحدات منزلية أو محطات شحن عامة.

وتضم منظومة السلامة تجهيزات قياسية تشمل ست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل التحذير من التصادم، والحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي، إضافة إلى كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

أما من ناحية المقصورة، فتعتمد السيارة على تصميم رقمي يضم شاشة مركزية دوّارة للتحكم في وظائف السيارة، وشاشة عدادات رقمية، مع دعم أنظمة الاتصال الذكي وتشغيل الهواتف المحمولة، إلى جانب نظام أوامر صوتية.

وتشمل تجهيزات الراحة مقاعد متعددة الضبط، نظام تكييف أوتوماتيكي، إضاءة داخلية محيطية، ومساحات تخزين عملية، بما يوفر تجربة قيادة متوازنة تجمع بين الراحة، الاستخدام العملي، وكفاءة استهلاك الطاقة.