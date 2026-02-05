قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
تفاصيل أحدث سيارة لـ BYD العالمية

أحمد عبد القوى

كشفت BYD عن أحدث سياراتها العالمية، في إطار تطوير جيل جديد من المركبات التي تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتكامل الأنظمة الذكية. ويأتي الطراز الجديد ليعكس توجه الشركة نحو تقديم حلول تنقل تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير السلامة الحديثة.

تعتمد أحدث سيارات BYD على منظومة دفع كهربائية بالكامل أو هجينة من نوع DM‑i، تتيح الجمع بين التشغيل الكهربائي والاستهلاك المنخفض للطاقة، مع مدى قيادة ممتد يلائم الاستخدام اليومي والتنقل لمسافات متوسطة وطويلة.

وتستخدم السيارة بطارية Blade Battery بتقنية ليثيوم فوسفات الحديد، والتي توفر مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة، مع دعم أنظمة الشحن السريع وفق المعايير الدولية، وإمكانية الشحن عبر وحدات منزلية أو محطات شحن عامة.

وتضم منظومة السلامة تجهيزات قياسية تشمل ست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل التحذير من التصادم، والحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي، إضافة إلى كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

أما من ناحية المقصورة، فتعتمد السيارة على تصميم رقمي يضم شاشة مركزية دوّارة للتحكم في وظائف السيارة، وشاشة عدادات رقمية، مع دعم أنظمة الاتصال الذكي وتشغيل الهواتف المحمولة، إلى جانب نظام أوامر صوتية.

وتشمل تجهيزات الراحة مقاعد متعددة الضبط، نظام تكييف أوتوماتيكي، إضاءة داخلية محيطية، ومساحات تخزين عملية، بما يوفر تجربة قيادة متوازنة تجمع بين الراحة، الاستخدام العملي، وكفاءة استهلاك الطاقة.

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية

وزيرة التنمية المحلية تصل الدقهلية لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

رقمنة

رقمنة بوابات رسوم شحن السيارات لأول مرة في مصر.. تفاصيل

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

