ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج

محمود نوفل

نجحت قوات الحرس الثوري الإيراني في إيقاف سفينتين في الخليج تحملان أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب بحسب ماذكرت وكالة تسنيم الإيرانية .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إحالة 15 أجنبيًا من طاقمه السفينتين إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريحات لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تانغسيري، رد فيها على الشائعات المتداولة بشأن اغتياله، مؤكدا أن «الأعداء يسعون إلى نشر اليأس من خلال حرب إعلامية».


وأضاف أن على الشعب الإيراني الحفاظ على وحدته ووعيه وحضوره الفاعل في الساحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن "الشائعة المتعلقة باغتيال علي رضا تنغريسي، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، كاذبة".

كما  حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً ، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

محافظة الشرقية

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

