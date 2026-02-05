الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج

نجحت قوات الحرس الثوري الإيراني في إيقاف سفينتين في الخليج تحملان أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب بحسب ماذكرت وكالة تسنيم الإيرانية .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إحالة 15 أجنبيًا من طاقمه السفينتين إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريحات لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تانغسيري، رد فيها على الشائعات المتداولة بشأن اغتياله، مؤكدا أن «الأعداء يسعون إلى نشر اليأس من خلال حرب إعلامية».



وأضاف أن على الشعب الإيراني الحفاظ على وحدته ووعيه وحضوره الفاعل في الساحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن "الشائعة المتعلقة باغتيال علي رضا تنغريسي، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، كاذبة".

كما حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً ، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".