قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا.. إجراء إيراني عاجل ضد دول الاتحاد الأوروبي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي
محمود نوفل

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، بأن الوزارة استدعت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك احتجاجا على قرار الاتحاد ضد حرس الثورة الإسلامية.

وقال بقائى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية  : أصدرت وزارة الخارجية بيانا أدانت فيه هذا القرار بشدة، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى قيد الدراسة لاتخاذ القرار بشأنها، وستُعلن فور الانتهاء منها.

كما اشار الى أن نحو 20 دولة عضوا في هذا الاتحاد لديها سفارات في طهران، مضيفا ان استدعاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي نُفّذ خلال اليومين الماضيين، يُعد ردا على القرار المشين الصادر عن الاتحاد بإدراج حرس الثورة الاسلامية والذي هو جزء من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ضمن "التنظيمات الارهابية".

وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية على، أن هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي يُعدّ خطوة سياسية تتماشى مع الإجراءات المؤذية التي تتخذها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وأوضح : رغم أنه اجراء لا قيمة له، إلا أنه يُعتبر تصرفا قبيحا للغاية، وغير قانوني تماما، وغير مقبول.

وأضاف بقائي في حديثه اليوم : لقد ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الإجراء، بكافة المستويات، واصدرت بيانا أدانت فيه هذا التصرف بشدة، إذ لا يقبل أي بلد أن يُوصَف جزء من قواته المسلحة بمثل هذه العبارات غير اللائقة.

وردا على سؤال حول تأثير هذا الاستدعاء على العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأوروبا، أوضح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : ان استدعاء السفراء هو إجراء دبلوماسي وسياسي وقانوني كحدّ أدنى، يُنفَّذ الى جانب تسليم مذكرة احتجاج لتسجيل احتجاج دولة ما على إقدام غير قانوني لدولة أخرى.

وختم بالقول: "هناك حزمة من الإجراءات الأخرى قيد الدراسة لاتخاذ القرار بشأنها، وستُعلن فور الانتهاء منها".

إيران الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري تصنيف الحرس الثوري إرهابي الخارجية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

المتهمات

أعلنوا عن أنفسهن على الإنترنت.. ضبط 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

المتهمين

القبض على 6 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى بمدينة نصر

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد