رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران

كشفت صحيفة معاريف العبرية ناقلة عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك تقديرات تقول بأن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران.

أضافت المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تدفعنا لتقليص حجم التأهب لدى قواتنا دفاعا وهجوما.

لكن رغم ذلك، يظهر أن أمريكا تتجنب المخاطرة إلى الآن.

حرصت أمريكا على حماية حاملة الطائرات والقطع المرافقة لها، فوجدوا لها مكانا على سواحل عمان في البحر العربي ، إلا أن الإيرانيين رصدوها بالمسيرات وعرفوا مكانها ونشروا مقطع فيديو بمكان تواجدها وهو ما فاجأ الأمريكيين، وفق ما أوردت شبكة آر تي.

وعلى إثر ذلك، سحبها الأمريكيون إلى المحيط الهندي مستفيدين من بعد المسافة وخارج مدى الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

قدرة أمريكا على شن هجوم سريع ومباغت

ولكن في نفس الوقت أصبحت فاقدة لأهميتها وقدرتها على شن هجوم سريع ومباغت بسبب بعد المسافة، ولذلك أصبحت جبهة البحار والهجوم منها مستحيلة وغير مجدية، ولن يفرط الأمريكيون بالحاملة ويقدموها للأمام وهي مكشوفة لأبسط أنواع الأسلحة مثل المسيرات.

وأمام ذلك يرى محللون عددا من السيناريوهات التي يفكر بها الأمريكيون أمام إيران.

عرض مخططو الجيش الأمريكي لترامب أكثر من 14 سيناريو وخطة عسكرية للضربات على إيران ، إلا أنه لم ينل أي سيناريو ثقة ترامب في أن إيران لن ترد أو تستطيع الرد بعد توجيه هذه الضربة الأولى.

كما أنه لم يضمن أي سيناريو تدمير القدرات الصاروخية من أول ضربة وتصبح إيران مشلولة القدرات، غير أنهم لا يعرفون أو يحددون ما هو الأمر بعد الضربة، وما هو شكل وحجم الرد الإيرانى.

ولم يطمئن المستشارون العسكريون لترامب على 55 قاعدة وهدفا أمريكيا موجودا في الشرق الأوسط ، علاوة على تهديد إيران الواضح باستهداف الاحتلال بمئات الصواريخ، وأنها ستستهدف أي بلد فيه تواجد أمريكي.

وقبل كل ذلك، فقد هدأ الشارع الإيرانى الذي كان يعول عليه الأمريكيون لإشعال الأمور في طهران وهو ما جعل ترامب يتراجع.