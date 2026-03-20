ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

أفادت تقارير بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى قدّموا طلبات تحضيرية مفصلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل استمرار عملية "الغضب الملحمي" ضد النظام الإيراني.

وبحسب تقرير لشبكة “سي بي إس نيوز”- نقلاً عن مصادر متعددة مطلعة على الموضوع- اليوم الجمعة، فقد اتخذ البنتاجون استعدادات لنشر قوات برية أمريكية في إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن البنتاجون يستعد لاحتمال احتجاز جنود إيرانيين وعناصر من الميليشيات خلال هجوم بري على إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارولين ليفيت”، في بيان: "من واجب البنتاجون اتخاذ الاستعدادات اللازمة؛ لمنح القائد الأعلى أقصى قدر من الخيارات، وهذا لا يعني أن الرئيس قد اتخذ قرارا، وكما صرّح الرئيس في المكتب البيضاوي أمس، فإنه لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في الوقت الراهن".

فيما أفادت وكالة “رويترز”- نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين- أن الولايات المتحدة ستنشر آلافا إضافية من مشاة البحرية والبحارة في الشرق الأوسط، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

ويقول ترامب: إن الولايات المتحدة تخطط لمواصلة العمليات حتى "تعجز إيران عن إعادة البناء".

وصرح ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة "يمكنها الانسحاب من العملية في إيران الآن، ومع ذلك، ستظل طهران عاجزة عن إعادة البناء لأكثر من عقد من الزمان"، لكنه أوضح أن هذا "وضع غير مقبول".