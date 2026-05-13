محكمة أمريكية تعلق تنفيذ حكم وقف رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا

علّقت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، تنفيذ حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يقضي بوقف الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أبقى الرسوم سارية مؤقتًا على عدد من المستوردين.

وكانت محكمة التجارة الأمريكية قد قضت، الجمعة الماضية، بعدم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنها لم توقف تحصيلها بشكل كامل، الأمر الذي دفع إدارة ترامب إلى الطعن على الحكم.

ومع قرار التعليق المؤقت، عادت الرسوم الجمركية للتطبيق على شركتين وولاية واشنطن، التي كانت قد رفعت دعوى قضائية اعتراضًا على تلك الرسوم.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية قرارًا إداريًا بوقف قصير الأجل لتنفيذ الحكم، بالتزامن مع دراسة إمكانية تمديد التعليق لفترة أطول، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ومنحت المحكمة الشركتين وولاية واشنطن مهلة 7 أيام لتقديم اعتراضاتها على أي تمديد محتمل لتعليق تنفيذ الحكم.

وتعود الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% إلى فبراير الماضي، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم التي فرضها ترامب خلال عام 2025، فيما يُنتظر انتهاء العمل بها في يوليو المقبل ما لم يتدخل الكونجرس لتمديدها.

وفرضت إدارة ترامب هذه الرسوم استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.