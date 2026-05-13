رئيس الإمارات يبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع ترامب وبن سلمان

تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اتصالين هاتفيين من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا خلال أخر تطورات الشرق الأوسط.

وبحث الرئيس الإماراتي مع ترامب، مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي السياق نفسه، بحث الشيخ محمد بن زايد مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض بن زايد وبن سلمان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.