إيران ترد على اتهامات الكويت بشأن التخطيط لتنفيذ أعمال عدائية

ردّت وزاة الخارجية الإيرانية، على اتهامات الكويت بشأن تخطيط طهران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة الخليجية، حيث أعلنت في بيان الثلاثاء، أن ما ورد في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، والتي تزعم أن إيران خططت للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، مزاعم لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها أن هذا التصرف غير اللائق من جانب الحكومة الكويتية باستغلالها للدعاية السياسية بشأن أربعة إيرانيين من خفر السواحل كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة.

وشدّدت الخارجية الإيرانية، على ضرورة تمكين السفارة الإيرانية في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقا للقانون الدولي، والإفراج الفوري عنهم.

وأمس الثلاثاء، سلمت وزارة الخارجية الكويتية، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي مذكرة احتجاج رسمية، عقب حادثة تسلل مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان ووقوع اشتباكات مع القوات المسلحة الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان عبر خلال اللقاء عن إدانة الكويت الشديدة لما وصفه بـ"العمل العدائي"، مطالبًا الجانب الإيراني بوقف فوري وغير مشروط لأي ممارسات تمس سيادة الدولة وأمنها.