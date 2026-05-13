صحة دمياط: 930 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

استكملت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط، خطتها لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية، حيث نظمت ادارة القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية ، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ابو عدوي بمركز كفر سعد، وذلك لتغطية كافة المناطق النائية والبعيدة بالخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط أن القافلة تضمنت 9 عيادة متنقلة بتخصصات طبية مختلفة، ووحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، باجمالي 9 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة والرمد».

930 مواطن تلقوا العلاج

وأضاف أن القافلة تردد عليها 930 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل حالتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستكمال باقي الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

افحص واطمن

وأضاف أيضًا انه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 175 حالة، ضمن مبادرة «أفحص وأطمن»، بالإضافة إلى فحص 11 حالات بالأشعة، وإجراء 284 تحليلا بمعمل الدم و الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 9 ندوات توعوية صحية حضرها 76 مواطنًا بالاضافة لوجود فرق تنمية الاسرة التي قدمت خدماتها ووسائل تنظيم الاسرة والمشورة لعدد ١١ منتفعة .