مكافحة القواقع ضمن خطة الفحص الربيعي الشامل بقرى دمياط

تواصل فرق مكافحة القواقع بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديريه الصحه بدمياط، أعمالها المكثفة أثناء تنفيذ الفحص الربيعي الشامل، حيث تم المرور وعلاج المجاري المائية المصابة بالقواقع في مناطق، عزبة ٨

، الركابية، السوالم.

وذلك في إطار الحفاظ على ما حققته مصر من إنجازات كبيرة في مكافحة مرض البلهارسيا، والعمل المستمر للحفاظ على مصر خالية من البلهارسيا.

تُعد القواقع هي العائل الوسيط لمرض البلهارسيا، لذلك يتم التركيز على أعمال الترصد والفحص والعلاج الدوري للمجاري المائية للقضاء عليها ومنع انتقال العدوى.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

و توجيهات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط

وتعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط و متابعه الدكتورة أماني القرش وكيل المديرية لشئون الطب الوقائي

والدكتورة هدى كراوية مديرة المتوطنة ومتابعة وإشراف المهندسة عطية ابراهيم رزق مدير إدارة مكافحة القواقع.