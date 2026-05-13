حي زهور بورسعيد يرتدي ثوب التنمية الشاملة .. طفرة في تطوير المناطق السكنية | صور

يشهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد ملحمة عمل ميدانية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتجميل المظهر العام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والارتقاء بجودة الحياة وإليك تفاصيل مستجدات الأعمال الميدانية بالحي:



قطار تطوير المناطق السكنية والشوارع (تحديث البنية التحتية):

• منطقة العاشر من رمضان وعثمان بن عفان:

تواصل وتيرة العمل في تنفيذ شبكة انحدار الصرف الصحي الجديدة، لضمان استيعاب الكثافة السكنية وإنهاء مشكلات الصرف جذرياً.

• خريطة التطوير المتكاملة:

استمرار أعمال رفع الكفاءة الشاملة بعدد من المناطق السكنية الحيوية وهي: (علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، وعمر بن عبد العزيز "العادي")، لتوفير بيئة سكنية تليق بأهالي الحي.

• شارع المناخلي:

متابعة أعمال التوسعة والرصف وتجميل الشارع بالأعمدة الديكورية و"اللاند سكيب"، مع وضع الإرشادات المرورية لتحقيق الانسياب المروري المنشود.

مبادرة "بورسعيد الخضراء" (تحسين المشهد البصري):

• شارع السيد سرحان:

انطلاق أعمال تشجير المسطح الأخضر أمام الجبانات الجديدة، حيث تم زراعة 40 شجرة بونسيانا حتى الآن (من إجمالي 80 مستهدفة)، بهدف الحد من التلوث البيئي وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المناطق الحيوية بالحي.

فرض الانضباط وإزالة معوقات التنمية (حملات الإشغالات والرتش):



• شارع العاشر من رمضان:

شنّت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات التي تعيق مسار أعمال التطوير، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية دون معوقات.

منطقة أرض النوادي:

ملحمة مستمرة لرفع تراكمات "الرتش" والمخلفات باستخدام المعدات الثقيلة، ضمن خطة المحافظة للقضاء على بؤر التلوث واستعادة المظهر الحضاري للأراضي الفضاء بالحي.