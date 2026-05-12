محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تكثيف جهود إنشاء كوبري النصر العائم الجديد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعٱ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز الجارية بمشروع كوبري النصر العائم الجديد.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل كوبرى النصر العائم الجديد و ضمن جهود المتابعة المتواصلة لمشروعات تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام والدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، والمهندس حسن بسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد و إدارة المرور وعدد من القيادات و الإدارات التنفيذية والمعنية بالمشروع

وشهد الاجتماع أيضٱ، استعراض الموقف الحالي في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد وكوبري النصر العائم القديم،

اللواء إبراهيم أبو ليمون يستعرض مقترح موقع إقامة الميزان لعبور النقل الثقيل

و وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير وإزالة أكوام الرتش والمخلفات، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة البيئة المحيطة وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح الكوبري الجديد وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

و شدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بمحيط الكوبري الجديد، وزراعة الجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي للمنطقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة والتنسيق الحضاري بالموقع

كما استعرض المحافظ؛ مقترح موقع إقامة الميزان الخاص بعبور سيارات النقل الثقيل، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على كفاءة الطرق والمحاور الجديدة

هذا إلى جانب مناقشة عدد من الرؤي والمقترحات التي طرحها مرور بورسعيد لتحقيق أنسب الحلول التي تحقق الاستفادة المثلي من عبور السيارات من خلال الكوبري الجديد خاصة أوقات الذروة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية المشروع باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي ستسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتقليل التكدسات، فضلًا عن دعم الربط بين المحاور الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت

ويجري تنفيذ كوبري النصر العائم الجديد بواسطة هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المشترك مع محافظة بورسعيد، وبمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بما يعكس جهود الدولة في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية بالمحافظة.