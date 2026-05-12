قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
وظائف جديدة بالدولة.. مسابقة لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف
مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي.. من استعادة الحضور لتوسيع الشراكة الشاملة
بدلاً من الزحام.. السكك الحديدية تتيح حجز تذاكر القطارات «أون لاين» قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تكثيف جهود إنشاء كوبري النصر العائم الجديد

اللواء إبراهيم أبو ليمون يستعرض مقترح موقع إقامة الميزان لعبور النقل الثقيل
اللواء إبراهيم أبو ليمون يستعرض مقترح موقع إقامة الميزان لعبور النقل الثقيل
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعٱ، اليوم الثلاثاء،  لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز الجارية بمشروع كوبري النصر العائم الجديد.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل كوبرى النصر العائم الجديد و ضمن جهود المتابعة المتواصلة لمشروعات تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام والدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، والمهندس حسن بسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد و إدارة المرور وعدد من القيادات و الإدارات التنفيذية والمعنية بالمشروع

وشهد الاجتماع أيضٱ، استعراض الموقف الحالي في  أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد وكوبري النصر العائم القديم، 

اللواء إبراهيم أبو ليمون يستعرض مقترح موقع إقامة الميزان لعبور النقل الثقيل

و وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير وإزالة أكوام الرتش والمخلفات، بما يحقق مظهرًا حضاريًا متكاملًا للمنطقة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة البيئة المحيطة وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح الكوبري الجديد وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

و شدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع،  على أهمية التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بمحيط الكوبري الجديد، وزراعة الجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء الطابع الحضاري والجمالي للمنطقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الإنارة والتنسيق الحضاري بالموقع

كما استعرض المحافظ؛ مقترح موقع إقامة الميزان الخاص بعبور سيارات النقل الثقيل، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على كفاءة الطرق والمحاور الجديدة

هذا إلى جانب مناقشة عدد من الرؤي والمقترحات التي طرحها مرور بورسعيد لتحقيق أنسب الحلول التي تحقق الاستفادة المثلي من عبور السيارات من خلال الكوبري الجديد خاصة أوقات الذروة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية المشروع باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي ستسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتقليل التكدسات، فضلًا عن دعم الربط بين المحاور الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله في أقرب وقت

ويجري تنفيذ كوبري النصر العائم الجديد بواسطة هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المشترك مع محافظة بورسعيد، وبمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بما يعكس جهود الدولة في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد كوبري النصر العائم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

ترشيحاتنا

صورة الملف

الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والدواجن

ترامب

ترامب: اتصالات مع مسؤولين إيرانيين ونثق في تخليهم عن جهود بناء سلاح نووي

الذهب والدولار

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد