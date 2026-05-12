هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة ‏من السيارات الملاكي المستعملة التابعة لجمرك بورسعيد البحري، وذلك يوم ‏الخميس 14 مايو الجاري.‏

وتضم جلسة المزاد العلني عدد من اللوطات الخاصة بالسيارات الملاكي من ‏علامات تجارية عالمية متنوعة، تشمل سيارات هيونداي وكيا وميني كوبر ‏ومرسيدس وتويوتا وشيفروليه وفولكس فاجن وسكودا‎.‎

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر ‏‏الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم ‏سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏