هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة من السيارات الملاكي المستعملة التابعة لجمرك بورسعيد البحري، وذلك يوم الخميس 14 مايو الجاري.
وتضم جلسة المزاد العلني عدد من اللوطات الخاصة بالسيارات الملاكي من علامات تجارية عالمية متنوعة، تشمل سيارات هيونداي وكيا وميني كوبر ومرسيدس وتويوتا وشيفروليه وفولكس فاجن وسكودا.
وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.
ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.