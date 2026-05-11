كل لحظة تحمل قصة vivo the moment مسابقة جديدة لاكتشاف المبدعين بعدسات الموبايل

في عالم باتت فيه الكاميرا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لم يعد التصوير مجرد هواية، بل أصبح وسيلة للتعبير ولغة حديثة تعكس المشاعر والقصص الشخصية. ومع التطور المتسارع في تقنيات الهواتف الذكية، أصبحت بعض أقوى وأصدق الصور تُلتقط في لحظات عفوية، دون تخطيط، لكنها تظل الأكثر تأثيرًا.

ومن هذا المنطلق، أعلنت vivo عن إطلاق مسابقة “vivo the moment” للتصوير بالموبايل 2026” في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الإبداع المحلي وتمكين جيل جديد من صناع المحتوى والمصورين الشباب من التعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم من خلال عدسات هواتفهم.

كل لحظة تحمل قصة تستحق أن تُروى

تنطلق فكرة الحملة من إيمان بسيط وعميق في الوقت نفسه:

الصورة المؤثرة لا تُقاس بالأدوات، بل بالإحساس، وبالقدرة على التقاط اللحظة في توقيتها الحقيقي.

وتدعو vivo المشاركين إلى توثيق تفاصيل الحياة اليومية بكل تنوعها—من شوارع مصر النابضة بالحياة، إلى مشاهد الطبيعة، وصولًا إلى اللحظات الإنسانية البسيطة التي تحمل مشاعر صادقة وقصصًا تستحق أن تُشارك وتُروى.

دعم حقيقي للمواهب وصناعة المحتوى في مصر

في إطار التزامها بدعم الإبداع والمواهب الشابة، تقدم vivo جوائز تصل قيمتها إلى 240 ألف جنيه مصري لأفضل الأعمال المشاركة في المسابقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المشاركين من تطوير أدواتهم الإبداعية، وتعزيز حضورهم، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى جمهور أوسع عبر منصات vivo الإقليمية والعالمية.

كما تمثل المسابقة فرصة مهمة لاكتساب تقدير مهني داخل مجالات التصوير وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، خاصة مع النمو المتزايد للمحتوى البصري في المنطقة.

شراكة vivo و ZEISS تجربة تصوير ترتقي بمعايير الاحتراف

على مدار السنوات الماضية، واصلت vivo الاستثمار في تطوير تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية، مدعومة بشراكتها العالمية مع ZEISS، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال البصريات وتقنيات العدسات.

وقد أسهم هذا التعاون في تقديم تجربة تصوير متقدمة تجمع بين الدقة العالية وسهولة الاستخدام، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة vivo V70 التي تم طرحها مؤخرًا في السوق المصري، والمزودة بنظام تصوير مطور بالتعاون مع ZEISS لتقديم أداء بصري أقرب إلى الكاميرات الاحترافية في مختلف ظروف الإضاءة.

مستقبل التصوير بالموبايل يبدأ من هنا

من خلال مبادرة “vivo the moment”، تؤكد vivo أن الهاتف الذكي لم يعد مجرد أداة للتواصل، بل أصبح منصة متكاملة للإبداع والتعبير وسرد القصص.

ومع استمرار تطور تقنيات التصوير، تواصل vivo تمكين المستخدمين من توثيق حياتهم اليومية بحرية أكبر، وتحويل لحظاتهم البسيطة إلى أعمال بصرية تحمل قيمة فنية وإنسانية حقيقية، تعكس جمال الواقع كما هو—بصدق، وبعين مختلفة.