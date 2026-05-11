قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟
احتياطيات النفط بـ40 تريليون دولار | ترامب : أدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51
ترامب : ندرس استئناف عملية تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز
أسعار البنزين والسولار اليوم 11 مايو 2026 .. استقرار الوقود بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل لحظة تحمل قصة vivo the moment مسابقة جديدة لاكتشاف المبدعين بعدسات الموبايل

فيفو
فيفو
أحمد عبد القوى

في عالم باتت فيه الكاميرا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لم يعد التصوير مجرد هواية، بل أصبح وسيلة للتعبير ولغة حديثة تعكس المشاعر والقصص الشخصية. ومع التطور المتسارع في تقنيات الهواتف الذكية، أصبحت بعض أقوى وأصدق الصور تُلتقط في لحظات عفوية، دون تخطيط، لكنها تظل الأكثر تأثيرًا.

ومن هذا المنطلق، أعلنت vivo عن إطلاق مسابقة “vivo the moment” للتصوير بالموبايل 2026” في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الإبداع المحلي وتمكين جيل جديد من صناع المحتوى والمصورين الشباب من التعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم من خلال عدسات هواتفهم.

كل لحظة تحمل قصة تستحق أن تُروى

تنطلق فكرة الحملة من إيمان بسيط وعميق في الوقت نفسه:
الصورة المؤثرة لا تُقاس بالأدوات، بل بالإحساس، وبالقدرة على التقاط اللحظة في توقيتها الحقيقي.

وتدعو vivo المشاركين إلى توثيق تفاصيل الحياة اليومية بكل تنوعها—من شوارع مصر النابضة بالحياة، إلى مشاهد الطبيعة، وصولًا إلى اللحظات الإنسانية البسيطة التي تحمل مشاعر صادقة وقصصًا تستحق أن تُشارك وتُروى.

دعم حقيقي للمواهب وصناعة المحتوى في مصر

في إطار التزامها بدعم الإبداع والمواهب الشابة، تقدم vivo جوائز تصل قيمتها إلى 240 ألف جنيه مصري لأفضل الأعمال المشاركة في المسابقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المشاركين من تطوير أدواتهم الإبداعية، وتعزيز حضورهم، وإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى جمهور أوسع عبر منصات vivo الإقليمية والعالمية.

كما تمثل المسابقة فرصة مهمة لاكتساب تقدير مهني داخل مجالات التصوير وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، خاصة مع النمو المتزايد للمحتوى البصري في المنطقة.

شراكة vivo و ZEISS تجربة تصوير ترتقي بمعايير الاحتراف

على مدار السنوات الماضية، واصلت vivo الاستثمار في تطوير تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية، مدعومة بشراكتها العالمية مع ZEISS، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال البصريات وتقنيات العدسات.

وقد أسهم هذا التعاون في تقديم تجربة تصوير متقدمة تجمع بين الدقة العالية وسهولة الاستخدام، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة vivo V70 التي تم طرحها مؤخرًا في السوق المصري، والمزودة بنظام تصوير مطور بالتعاون مع ZEISS لتقديم أداء بصري أقرب إلى الكاميرات الاحترافية في مختلف ظروف الإضاءة.

مستقبل التصوير بالموبايل يبدأ من هنا

من خلال مبادرة “vivo the moment”، تؤكد vivo أن الهاتف الذكي لم يعد مجرد أداة للتواصل، بل أصبح منصة متكاملة للإبداع والتعبير وسرد القصص.

ومع استمرار تطور تقنيات التصوير، تواصل vivo تمكين المستخدمين من توثيق حياتهم اليومية بحرية أكبر، وتحويل لحظاتهم البسيطة إلى أعمال بصرية تحمل قيمة فنية وإنسانية حقيقية، تعكس جمال الواقع كما هو—بصدق، وبعين مختلفة.

فيفو محمول مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأضحية

كيف تُقسَّم الأضحية؟.. أمين الإفتاء: يستحب تقسيمها لـ 3 أجزاء

دار الإفتاء

هل يجب على الورثة دفع الزكاة على التركة المتأخر توزيعها؟.. الإفتاء توضح

الشيخ رمضان عبدالمعز

كيف نرتدي لباس التقوى في حياتنا؟.. رمضان عبدالمعز يوضح

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد