شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.
وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.
وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر 2026.
1- بروتون ساجا
قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تصل إلي 958 حصانا، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.
تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649,900 جنيه.
2- شيرى اريزو 5
تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه
الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه
الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه
3- نيسان صنى
تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 645,000 جنيه
الفئة الثانية بسعر 745,000 جنيه
الفئة الثالثة بسعر 780,000 جنيه
الفئة الرابعة بسعر 810,000 جنيه
4- هيونداي اكسنت RB
عزم دوران سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 729,900 جنيه
الفئة الثانية بسعر 759,900 جنيه
الفئة الثالثة بسعر 800,000 جنيه
الفئة الرابعة بسعر 839,000 جنيه
الفئة الخامسة بسعر 895,000 جنيه
5- رينو تاليانت
سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي :
الفئة الأولي بسعر 755,000 جنيه
الفئة الثانية بسعر 815,000 جنيه