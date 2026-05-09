قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط
تحذيرات من خلط التاريخ والهوية في فيلم أسد لـ محمد رمضان ومطالب بمراجعته تاريخيا
وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته
محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير
بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين
ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية
جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه
حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية
صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026.

1- بروتون ساجا ‏

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تصل إلي 958 حصانا، وبها محرك سعة ‏‏1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.‏                        

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة ‏سعرها 649,900 جنيه.‏

2- شيرى اريزو 5

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : 

الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه 

الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه 

3- نيسان صنى 

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 745,000 جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 780,000 جنيه 

الفئة الرابعة بسعر 810,000 جنيه 

4- هيونداي اكسنت RB

عزم دوران سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 729,900 جنيه 

الفئة الثانية بسعر 759,900 جنيه 

الفئة الثالثة بسعر 800,000 جنيه 

الفئة الرابعة بسعر 839,000 جنيه 

الفئة الخامسة بسعر 895,000 جنيه 

5- رينو تاليانت 

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 755,000 جنيه 

الفئة الثانية بسعر 815,000 جنيه 

سوق السيارات المصري سيارات سيدان أوتوماتيك سيارات سيدان بروتون ساجا شيرى اريزو 5 نيسان صنى هيونداي اكسنت RB رينو تاليانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

صلاة التوبة

ركعتان تمحوان الذنوب وتفتحان باب المغفرة.. الإفتاء تنصح بهما

الدعاء

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ محمد ساعي نصر الجرزاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد