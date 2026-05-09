شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026.

1- بروتون ساجا ‏

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تصل إلي 958 حصانا، وبها محرك سعة ‏‏1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ‏ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.‏

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة ‏سعرها 649,900 جنيه.‏

2- شيرى اريزو 5

تحصل سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي :

الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه

3- نيسان صنى

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 745,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 780,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 810,000 جنيه

4- هيونداي اكسنت RB

عزم دوران سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 729,900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 759,900 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 800,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 839,000 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 895,000 جنيه

5- رينو تاليانت

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة، فياتي كالتالي : ‏

الفئة الأولي بسعر 755,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 815,000 جنيه