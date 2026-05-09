شيفروليه اكوينوكس 2026 الكهربائية.. بقوة 213 حصانًا

تعزز شيفروليه من تواجدها في مجال السيارات الكهربائية، عبر حزمة كبيرة من الإصدارات، ومنها إكوينوكس موديل 2026، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل من عائلة الـ SUV.

محرك شيفروليه اكوينوكس 2026

يعتمد طراز شيفروليه اكوينوكس 2026 على محرك كهربائي واحد يعمل بنظام الدفع الأمامي، بينما تبلغ القوة الإجمالية 213 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، كما يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوانٍ.

بطارية شيفروليه اكوينوكس 2026

تأتي السيارة شيفروليه اكوينوكس 2026 مزودة ببطارية سعتها 80 كيلوواط ساعة، كما تدعم إكوينوكس الكهربائية تقنيات شحن متعددة، سواء عبر الشحن المتردد AC أو الشحن السريع DC، وتصل قدرة الشحن عبر التيار المتردد إلى 22 كيلوواط.

أبعاد وتصميم شيفروليه اكوينوكس 2026

تحمل إكوينوكس الكهربائية أبعادًا خارجية تعزز من رحابة المقصورة، حيث يبلغ طولها 4.84 متر تقريبًا، مع عرض يصل إلى 1.95 متر وارتفاع يبلغ 1.64 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.73 متر.

ويبلغ الخلوص الأرضي 163 ملم، وهو ما يسمح بالتعامل مع الطرق غير المستوية بصورة مناسبة، كذلك حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية حديثة، بينما تأتي مزودة بعجلات قياس 21 بوصة.

تجهيزات شيفروليه اكوينوكس 2026

تركز المقصورة الداخلية على الجانب التقني بصورة واضحة، حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح التحكم بالتطبيقات والخرائط والوسائط بسهولة.

كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة لعرض بيانات القيادة، بالإضافة إلى نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD. 

وتشمل التجهيزات الأخرى شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

شيفروليه اكوينوكس 2026 وتقنيات الأمان

يحصل طراز إكوينوكس الكهربائية 2026 على مجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية.

وتدعم السيارة أيضًا أنظمة مراقبة المسار، بما في ذلك التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء وتقنية تفادي الاصطدام بالمركبات الموجودة في المناطق غير المرئية للسائق. 

كما تضم السيارة نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وحساسات للحركة، بالإضافة إلى منظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، مع تزويد المقصورة بعدد من الوسائد الهوائية لتعزيز مستويات الأمان.

