محرك V12 وتقنيات فاخرة.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟

تُعد رولز رويس واحدة من أعرق الأسماء في عالم السيارات الفاخرة؛ بعدما نجحت على مدار عقود طويلة في بناء مكانة استثنائية تجمع بين الحرفية الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة ومستويات الفخامة العالية.

وعززت العلامة البريطانية من تواجدها بعدد كبير من الإصدارات، ومنها رولز رويس جوست باعتبارها سيارة سيدان فاخرة تستهدف تجمع بين الأداء المتنوع وفقًا للقدرات الفنية، والتجهيزات الراقية.

محرك رولز رويس جوست

تعتمد رولز رويس جوست على محرك بنزين مزدوج التيربو مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.75 لتر، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات AWD.

وتولد الفئة القياسية قوة تصل إلى 571 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، وهو ما يسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

وتطرح رولز رويس أيضًا نسخة Ghost Black Badge التي تعتمد على نفس المحرك V12 بسعة 6.75 لتر، لكنها تحصل على تعديلات خاصة تمنحها قوة أكبر تصل إلى 600 حصان، مع الحفاظ على عزم الدوران عند 850 نيوتن متر، وتستطيع هذه النسخة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية.

تجهيزات رولز رويس جوست

زودت رولز رويس جوست بمجموعة واسعة من أنظمة الحماية وتقنيات مساعدة السائق، حيث تأتي السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرات محيطية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، كما تضم السيارة حزمة متقدمة من أنظمة المكابح عالية الأداء، بالإضافة إلى مكابح طوارئ ذاتية تعمل على تعزيز مستويات السلامة في الحالات المفاجئة.

وتشمل التجهيزات أيضًا نظام مراقبة النقاط العمياء، وتقنيات الحفاظ على المسار، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية متعددة المناطق المصممة لتوفير حماية أكبر للركاب داخل المقصورة، بينما تأتي السيارة من الداخل بمقاعد كهربائية مكسوة بالجلد الفاخر، مع توفير وظائف التدفئة والتبريد للمقاعد الخلفية في الصف الثاني.

كما تضم المقصورة فتحات تكييف خلفية مستقلة، وثلاجة مخصصة للمشروبات، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وتدعم الشاشة الرئيسية أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما توفر عجلة القيادة متعددة الوظائف سهولة التحكم في العديد من الأنظمة والتقنيات أثناء القيادة.