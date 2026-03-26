رولز رويس كوتش بيلد 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة رولز رويس عن طرازها الجديد رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026، وتنتمي رويس كوتش بيلد لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا .

مواصفات رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026

تحتوي سيارة رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، تم تشكيل الهيكل من صفائح الألمنيوم الضخمة التي تطرق يدوياً بدقة متناهية مع الحفاظ على النسب الذهبية للعلامة، وبها واجهة المبرد (Parthenon Grille) التي تظل ثابتة لضمان الهوية، وتمتد الخطوط بانسيابية مذهلة تشبه اليخوت الفاخرة، وبها إضاءة ليلية مبتكرة تبرز التفاصيل المنحوتة.

بالاضافة إلي ان سيارة رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026 بها، أخشاب نادرة تعالج بطرق سرية للحفاظ على ملمسها الطبيعي، وبها ساعات فاخرة في لوحة القيادة، وبها تطعيمات من الأحجار الكريمة والمواد المستدامة المبتكرة، كما ان المقاعد ليست مجرد أداة للجلوس، بل هي منصات للراحة الفائقة مزودة بأنظمة تدليك متطورة وعزل صوتي يحول المقصورة إلى قاعة صمت تامة، وهو ما يتماشى مع توجه المجموعة الجديد نحو الطاقة الكهربائية.

محرك رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026

تحصل سيارة رولز رويس كوتش بيلد موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 585 حصان، وعزم دوران يصل إلي 900 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة رولز رويس في صناعة السيارات

تأسست رولز رويس عام 1906 على يد تشارلز رولز وهنري رويس، لتصبح رمز عالمي للفخامة المطلقة والهندسة الدقيقة.

ومرت بأزمات مالية أدت لتأميمها، ثم استحوذت عليها بي إم دبليو BMW عام 1998، لتبدأ حقبة حديثة من الإنتاج الفاخر بمصنعها في جودوود، بـ جنوب إنجلترا، حيث يتم تخصيص كل سيارة بدقة متناهية.