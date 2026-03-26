الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي توجيلا 2026 في السعودية

جيلي توجيلا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي توجيلا موديل 2026 ، وتنتمي توجيلا لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتجمع بين التصميم الجذاب والتقنيات الحديثة .

محرك جيلي توجيلا موديل 2026

تحصل سيارة جيلي توجيلا موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 238 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي توجيلا موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي توجيلا موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED بالكامل، وبها إضاءة نهارية بتوقيع عصري، وفتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية مقاس 20 بوصة، وبها باب خلفي كهربائي مع مستشعر قدم .

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي توجيلا موديل 2026 بها، مقاعد مكسوة بالجلد مع ألكانتارا، ونظام صوتي من Bose مكون 12 سماعة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وتكيف هواء ثنائي المناطق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانزلاق، ومساعد صعود ونزول المرتفعات، وبها حساسات أمامية وخلفية .

يوجد بـ سيارة جيلي توجيلا موديل 2026 ايضا، كاميرات 360 درجة، وبها أنظمة متقدمة، وبها مراقبة النقطة العمياء، وبها نظام تحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، وبها نظام الحفاظ على المسار .

سعر جيلي توجيلا موديل 2026

تباع سيارة جيلي توجيلا موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة 104 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست جيلي عام 1986 ودخلت عالم السيارات عام 1997 كأول شركة خاصة في الصين، وتطورت من إنتاج سيارات اقتصادية إلى عملاق عالمي بعد الاستحواذ على فولفو (2010) ولوتس.

وبدأت بإنتاج سيارة "هاو تشينج" عام 1998، وتوسعت لتضم علامات من ضمنها، لينك آند كو، وبروتون، وجيومتري، لتصبح حالياً من أكثر العلامات الصينية مبيعاً عالمياً بتركيز قوي على السيارات الكهربائية والذكية.

