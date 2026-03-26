باقة سيارات شبابية بـ 400 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيتي، ورينو لوجان، ودايو نوبيرا 2، وميتسوبيشي اتراج، و شيفروليه أوبترا .

هوندا سيتي موديل 2005

تحصل سيارة هوندا سيتي موديل 2005 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 210 كم/ساعة، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 310 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2015

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 162 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

تنقل قوة سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 414 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2015

تمكنت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2015 من قطع مسافة 229 ألف/كم، وبها محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه اوبترا موديل 2007

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2007 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .