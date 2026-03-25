سوبارو تكشف عن أضخم سيارة كهربائية في تاريخها

كشفت شركة “سوبارو” ، عن مفاجأة مدوية في عالم السيارات الكهربائية، حيث تستعد للكشف عن أضخم طرازاتها الكهربائية على الإطلاق في معرض نيويورك الدولي للسيارات في الأول من أبريل 2026.

وتأتي هذه السيارة ككروس أوفر عائلية مجهزة بثلاثة صفوف من المقاعد، لتمثل النسخة الكهربائية الموازية لطراز "آسنت" (Ascent) الشهير، والبديل المتطور الذي طال انتظاره لمواجهة المنافسة الشرسة في فئة السيارات العائلية الكبيرة.

أقوى سيارة في تاريخ سوبارو بقوة 420 حصانًا

تكسر سوبارو جميع أرقامها القياسية السابقة مع هذا الطراز الجديد، حيث أكدت الشركة أن السيارة ستأتي بقوة حصانية تصل إلى 420 حصانًا (حوالي 313 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة إنتاج في تاريخ العلامة اليابانية.

وستعتمد السيارة بشكل قياسي على نظام الدفع الرباعي المتماثل (Symmetrical AWD) الأسطوري من سوبارو، مع محركات مزدوجة توفر أداءً رياضيًا يتجاوز التوقعات لسيارة بهذا الحجم، مما يمنح العائلات مزيجًا فريدًا من القوة والقدرة على خوض المغامرات.

شراكة استراتيجية مع تويوتا ومنصة TNGA-K

على غرار طراز "سولتيرا"، تم تطوير هذه السيارة بالتعاون الوثيق مع شركة "تويوتا"، حيث تُعتبر النسخة الخاصة بسوبارو من طراز “تويوتا هايلاندر” الكهربائي الجديد لعام 2027.

وتعتمد السيارة على منصة "TNGA-K" المعدلة، والتي صُممت خصيصًا لاستيعاب البطاريات ذات السعة العالية وتوفير أقصى مساحة داخلية ممكنة.

ومن المتوقع أن تنتج السيارة في مصانع تويوتا بولاية كنتاكي الأمريكية، مما يعزز من سرعة توفرها في الأسواق العالمية بنهاية عام 2026.

تقنيات الشحن والمدى التشغيلي المتوقع

رغم أن سوبارو لم تكشف عن كافة التفاصيل التقنية بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى تزويد السيارة ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 95.8 كيلوواط/ساعة، مما يمنحها مدى قيادة يقارب 515 كم (حوالي 320 ميلاً) بشحنة واحدة.

كما ستدعم السيارة تقنيات الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تزويدها بمنفذ الشحن "NACS" المتوافق مع شبكات شحن تسلا، لضمان سهولة التنقل في عام 2026.

تصميم داخلي ذكي يركز على العائلة

تركز سوبارو في هذا الطراز على شعار "سرعة، عائلة، ومرح"، حيث ستوفر المقصورة شاشة معلومات وترفيه عملاقة مقاس 14 بوصة ونظام إضاءة محيطي بـ 64 لونًا.

وتتميز السيارة بمرونة عالية في ترتيب المقاعد، مع أزرار كهربائية لطي الصف الثاني لتسهيل الدخول إلى الصف الثالث، بالإضافة إلى مساحات تخزين واسعة تجعلها الخيار المثالي للرحلات الطويلة.

إن هذا الطراز ليس مجرد سيارة كهربائية، بل هو إعادة تعريف لمفهوم السيارة العائلية المتعددة الاستخدامات في العصر الرقمي.