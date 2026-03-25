الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة
حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني
الكهرباء: تقرير يومي حول معدلات استهلاك الوقود.. وسرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة
الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران ويطالبها بدفع تعويضات لدول الخليج
بسبب أحداث المنطقة.. الكهرباء تراجع مخزون الوقود والالتزام بنمط التشغيل الجديد
روساتوم: الوضع في محطة بوشهر النووية يتطور لأسوأ السيناريوهات
تداعيات التصعيد في المنطقة.. وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة
ضمن التحركات المصرية.. بيت الزكاة والصدقات يعزز جهوده الإغاثية للأشقاء اللبنانيين
الأمطار هتزيد والذروة اليوم.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
نجاة طفل ونفوق حمارين وخروف بصعق كهربائي بسبب الأمطار بالبدرشين.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوبارو تكشف عن أضخم سيارة كهربائية في تاريخها

سوبارو
سوبارو
عزة عاطف

كشفت شركة “سوبارو” ، عن مفاجأة مدوية في عالم السيارات الكهربائية، حيث تستعد للكشف عن أضخم طرازاتها الكهربائية على الإطلاق في معرض نيويورك الدولي للسيارات في الأول من أبريل 2026. 

وتأتي هذه السيارة ككروس أوفر عائلية مجهزة بثلاثة صفوف من المقاعد، لتمثل النسخة الكهربائية الموازية لطراز "آسنت" (Ascent) الشهير، والبديل المتطور الذي طال انتظاره لمواجهة المنافسة الشرسة في فئة السيارات العائلية الكبيرة.

أقوى سيارة في تاريخ سوبارو بقوة 420 حصانًا

تكسر سوبارو جميع أرقامها القياسية السابقة مع هذا الطراز الجديد، حيث أكدت الشركة أن السيارة ستأتي بقوة حصانية تصل إلى 420 حصانًا (حوالي 313 كيلوواط)، مما يجعلها أقوى سيارة إنتاج في تاريخ العلامة اليابانية. 

وستعتمد السيارة بشكل قياسي على نظام الدفع الرباعي المتماثل (Symmetrical AWD) الأسطوري من سوبارو، مع محركات مزدوجة توفر أداءً رياضيًا يتجاوز التوقعات لسيارة بهذا الحجم، مما يمنح العائلات مزيجًا فريدًا من القوة والقدرة على خوض المغامرات.

شراكة استراتيجية مع تويوتا ومنصة TNGA-K

على غرار طراز "سولتيرا"، تم تطوير هذه السيارة بالتعاون الوثيق مع شركة "تويوتا"، حيث تُعتبر النسخة الخاصة بسوبارو من طراز “تويوتا هايلاندر” الكهربائي الجديد لعام 2027. 

وتعتمد السيارة على منصة "TNGA-K" المعدلة، والتي صُممت خصيصًا لاستيعاب البطاريات ذات السعة العالية وتوفير أقصى مساحة داخلية ممكنة. 

ومن المتوقع أن تنتج السيارة في مصانع تويوتا بولاية كنتاكي الأمريكية، مما يعزز من سرعة توفرها في الأسواق العالمية بنهاية عام 2026.

تقنيات الشحن والمدى التشغيلي المتوقع

رغم أن سوبارو لم تكشف عن كافة التفاصيل التقنية بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى تزويد السيارة ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 95.8 كيلوواط/ساعة، مما يمنحها مدى قيادة يقارب 515 كم (حوالي 320 ميلاً) بشحنة واحدة.

كما ستدعم السيارة تقنيات الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تزويدها بمنفذ الشحن "NACS" المتوافق مع شبكات شحن تسلا، لضمان سهولة التنقل في عام 2026.

تصميم داخلي ذكي يركز على العائلة

تركز سوبارو في هذا الطراز على شعار "سرعة، عائلة، ومرح"، حيث ستوفر المقصورة شاشة معلومات وترفيه عملاقة مقاس 14 بوصة ونظام إضاءة محيطي بـ 64 لونًا. 

وتتميز السيارة بمرونة عالية في ترتيب المقاعد، مع أزرار كهربائية لطي الصف الثاني لتسهيل الدخول إلى الصف الثالث، بالإضافة إلى مساحات تخزين واسعة تجعلها الخيار المثالي للرحلات الطويلة. 

إن هذا الطراز ليس مجرد سيارة كهربائية، بل هو إعادة تعريف لمفهوم السيارة العائلية المتعددة الاستخدامات في العصر الرقمي. 

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق يُهدّد المنطقة.. أمطار غزيرة وسيول مُحتملة

وزير الكهرباء: الشبكة قوية.. وترشيد الاستهلاك ضرورة

وزيرة التنمية تتابع جهود المحافظات فى التعامل مع حالة الطقس من الشبكة الوطنية للطوارئ

ختام الدورة السابعة "ينبوع الحياة" بالمجلس الإقليمي للأحوال الشخصية بالقاهرة

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

لوك كاجوال.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

برجر منزلي مطور.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات احترافية في البيت

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

