استشاري حساسية ومناعة: انتشار فيروس هانتا بين البشر ليس أمرًا سهلاً

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن انتشار فيروس هانتا بين البشر ليس أمرًا سهلاً، موضحًا أن العدوى غالبًا ما ترتبط بالتعامل المباشر مع القوارض أو مخلفاتها.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أعراض فيروس هانتا قد تتشابه في بدايتها مع نزلات البرد أو الإصابة بفيروس كورونا، حيث تشمل ارتفاع درجة الحرارة والكحة والشعور بالإجهاد العام، ما قد يصعب التفرقة بينها في المراحل الأولى.

أزمات التنفس الحادة

وتابع أن المضاعفات الشديدة، وعلى رأسها أزمات التنفس الحادة، تعد من العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس هانتا، مؤكدًا أهمية التوجه السريع للطبيب عند تطور الأعراض أو ظهور صعوبات في التنفس.