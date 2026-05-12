قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يدعو لتطبيق بروتوكولات صارمة لاحتواء فيروس هانتا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تشهد أوروبا حالة من القلق الصحي المتصاعد بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس هانتا، وسط تحذيرات من احتمالية اتساع نطاق التفشي. 

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد الإجراءات الصحية وتطبيق بروتوكولات صارمة للحد من انتشار الفيروس واحتوائه مبكرًا.

وفي فرنسا، فرضت السلطات إجراءات احترازية مشددة بعد تأكيد إصابة أحد الركاب العائدين من رحلة بحرية كانت قد شهدت تفشيًا للفيروس على متنها. 

وبحسب مرسوم حكومي صدر اليوم، يمكن إخضاع الركاب وكل من خالطهم أو تواصل مع أشخاص يشتبه في إصابتهم إلى عزل صحي قد يمتد حتى 42 يومًا، في إطار سياسة احتواء صارمة تهدف إلى منع انتقال العدوى.

وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست أن فحوصات مخبرية أثبتت إصابة مواطن فرنسي بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة الرحلات البحرية التي تم رصد بؤرة التفشي عليها، مشيرة إلى أن المصاب بدأ يعاني من أعراض المرض أثناء رحلة العودة إلى فرنسا بعد توقف السفينة في تينيريفي بإسبانيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إعادة فحص باقي الركاب الخمسة الذين يخضعون حاليًا للعزل في باريس، في حين تواصل السلطات الصحية تتبع المخالطين المحتملين لضمان السيطرة على الوضع.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أحد المواطنين الأمريكيين العائدين من نفس السفينة جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بينما تظهر أعراض المرض على راكب آخر، ما يعزز المخاوف من استمرار انتقال العدوى بين بعض المخالطين.

من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسرعة استجابة السلطات الإسبانية والأوروبية في إجلاء الركاب، مؤكدة التعاون الوثيق مع الهيئات الصحية الدولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتابع الوضع عن كثب، مشيرة إلى احتمال تسجيل مزيد من الحالات مع استمرار الفحوصات. كما أوضحت أن السلالة المرتبطة بهذا التفشي هي سلالة الأنديز، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بإمكانية انتقالها بين البشر، بينما أكدت أن المخاطر العامة لا ترقى إلى مستوى جائحة كوفيد-19.

وتشير التقارير إلى أن السفينة كانت تقل 77 شخصًا من أوروبا، وأن ثلاثة أشخاص توفوا بالفعل نتيجة الإصابة بالفيروس، في حين يُعتقد أن العدوى تنتقل عادة عبر القوارض المصابة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيروس هانتا أوروبا تسجيل إصابات جديدة بفيروس هانتا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

اجتماع مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفوز بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع

مفتي بولندا

مفتي بولندا يشيد بالتطور العمراني والحضاري في مصر

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد