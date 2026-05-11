سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا

أعلنت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" أن جميع الركاب وبعض أفراد الطاقم غادروا السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في جزيرة تينيريفي الإسبانية ونُقلوا إلى طائرات.

وتتجه السفينة "إم في هونديوس" حاليًا إلى روتردام، هولندا، وعلى متنها 25 من أفراد الطاقم واثنين من الكوادر الطبية ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ستة أيام.

ولا يزال جثمان الراكب الألماني الذي توفي في 2 مايو على متن السفينة.

وأفادت الشركة في بيان صحفي أنه تم إعادة 122 شخصًا إلى بلدانهم الأصلية وهولندا، بمن فيهم 35 من أفراد الطاقم و87 راكبًا.

ترك جميع الركاب أمتعتهم على متن السفينة، وتؤكد الشركة أنها على اتصال مباشر بهم بشأن إعادة أمتعتهم بعد وصول السفينة إلى روتردام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تأكيد سبع حالات إصابة بفيروس هانتا حتى الآن، من أصل تسع حالات تم الإبلاغ عنها للمنظمة.

توفي ثلاثة أشخاص، بينما يخضع عشرات الركاب الذين يُحتمل تعرضهم للعدوى للعزل والمراقبة بعد عودتهم إلى بلدانهم.

يواصل مسؤولو الصحة طمأنة الجمهور بأن خطر انتشار الفيروس على نطاق أوسع منخفض.

لم تظهر أعراض على الكنديين الأربعة الذين وصلوا إلى فيكتوريا يوم الأحد - بمن فيهم زوجان من يوكون - وسيخضعون للعزل لمدة 21 يومًا على الأقل.

يخضع كنديان آخران، لم تظهر عليهما أعراض، كانا على متن السفينة، للعزل في أونتاريو.

يخضع مسافرون آخرون للعزل في أونتاريو وكيبيك وألبرتا بعد أن كانوا على متن رحلات جوية مع ركاب مصابين.

أما راكب فرنسي بدأت تظهر عليه أعراض المرض على متن رحلة عودته إلى فرنسا يوم الأحد، فهو الآن في حالة حرجة في المستشفى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.