تصريحات صادمة من ترامب بشأن فيروس هانتا: لا نحتاج منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" إن تعامل الولايات المتحدة مع تفشي فيروس هانتا، "جيد"، مؤكدا أنه "سعيد" بقراره سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يكون الوضع جيداً... يبدو أن انتشار الفيروس ليس سهلاً.. في الواقع، من بعض النواحي، يصعب انتشاره للغاية، فقد تعايشنا معه لسنوات عديدة. وأعتقد أن وضعنا جيد"، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأظهرت نتائج فحص أحد الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية التي كانت بؤرة تفشي المرض، الذي نُقل جواً إلى نبراسكا مع 16 آخرين مساء الأحد، إصابته بفيروس هانتا، لكنه لم تظهر عليه أي أعراض. ​​

وقالت وزارة الصحة الأمريكية إن مواطناً أمريكياً آخر تم إجلاؤه من السفينة جاءت نتيجة فحصه إيجابية لسلالة الأنديز - وهي سلالة فيروس هانتا الوحيدة القابلة للانتقال بين البشر - بينما ظهرت على آخر "أعراض خفيفة".