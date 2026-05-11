فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "هانتا"

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "هانتا" في فرنسا، لامرأة كانت على متن السفينة السياحية الموبوءة (إم في هونديـوس)، وذلك عقب ظهور أعراض المرض عليها بعد عودتها إلى البلاد.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، في تصريح اليوم / الاثنين / ، إن حالة المصابة تدهورت خلال الليل، مؤكدة ثبوت إصابتها بالفيروس.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون بأنه تم تسجيل الحالة الأولى رسميًا، مشددة على أن السلطات تتابع الوضع بأقصى درجات اليقظة.

وأضافت أنه تم تحديد 22 حالة من المخالطين، مؤكدة اتخاذ تدابير صحية صارمة بهدف احتواء الوضع وحماية المواطنين، لا سيما أن الفيروس معروف لدى السلطات الصحية في ضوء تجارب سابقة.