الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح

صيام الأيام العشر من ذي الحجة
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤلات المواطنين والمتابعين عبر منصاتها الرسمية حول مدى جواز صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة دون الالتزام بصيام الأيام التسعة كاملة.


ويأتي هذا الاستفسار في ظل حرص المسلمين على اغتنام النفحات الربانية وفضل هذه الأيام المباركة التي تعد من أعظم أيام العام بالتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع الطاعات والعبادات وعلى رأسها عبادة الصيام.


وأكد الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في رد حاسم وواضح أنه لا يوجد أي حرج شرعي يمنع المسلم من صيام بعض الأيام فقط من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
 

وأوضح عبد السميع أن الخيار متروك للمسلم وفقا لظروفه الخاصة وقدرته البدنية سواء اختار صيام يوم وإفطار يوم آخر أو اختار الاقتصار على صيام يوم عرفة منفردا كونه اليوم الأعظم فضلا وثوابا.

صيام الأيام العشر من ذي الحجة 

وأضاف أمين الفتوى في مقطع فيديو تم بثه عبر قناة دار الإفتاء الرسمية على موقع يوتيوب أن هذه الأيام التسع من ذي الحجة هي من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى وأن العمل الصالح فيها له أجر مضاعف وعظيم.


وأشار إلى أن قاعدة الثواب تقوم على أن الإنسان يثاب على كل ما يستطيع أداؤه من طاعات ونوافل وأن من لم يتمكن من صيام الأيام الأولى لظروف معينة فلا مانع شرعا من أن يبدأ صيامه في أي يوم يتبقى منها.


وشددت دار الإفتاء في فتواها على أن صيام هذه الأيام لا يشترط فيه التتابع أو الصيام المتصل بل يمكن للمرء أن يصوم بحسب طاقته واستطاعته دون أي تكلف.


واختتمت الدار ردها بالتأكيد على الفضل الاستثنائي لصيام يوم عرفة مستشهدة بالحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة وهو ما يجعله دافعا قويا لكل مسلم للحرص على صيامه حتى لمن تعذر عليه صيام باقي الأيام.

 

قافلة "زاد العزة" الـ196 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

