راكب يوناني من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا يخضع للحجر الصحي في أثينا

أخضعت السلطات الصحية اليونانية راكب يوناني، تم إجلاؤه من سفينة سياحية موبوءة بفيروس هانتا، للحجر الصحي بمستشفى أتيكون الجامعي العام في أثينا حيث لم تظهر عليه أي أعراض للمرض .. بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وقال وزير الصحة اليوناني أدونيس جورجياديس - في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي - إن الراكب لم تظهر عليه أي علامات أو أعراض للعدوى ، وأنه وُضع في الحجر الصحي كإجراء احترازي ، ولا يوجد أي سبب للقلق على الإطلاق".

وقد تم إجلاء الركاب أمس /الأحد/ من سفينة "إم في هونديوس" بعد وصولها إلى تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وكان الراكب اليوناني من بين 26 شخصا نُقلوا إلى (أيندهوفن) في هولندا مساء أمس /الأحد/ على متن رحلة إجلاء هولندية ، ومن هناك نُقل جوا إلى مطار إليفسينا العسكري على متن طائرة نقل عسكرية من طراز ( C-130) تابعة للقوات الجوية اليونانية تحت إشراف طبي قبل نقله إلى المستشفى ، وسيبقى في الحجر الصحي لمدة 45 يوما في غرفة عزل مجهزة خصيصا بضغط سلبي.