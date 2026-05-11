الصحة العالمية تؤكد إصابة 7 ركاب بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الاثنين"، تأكيد إصابة 7 ركاب على متن السفينة السياحية «إم.في هونديوس» بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، في وقت ارتفع فيه إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 9 إصابات، بينها حالتان يُشتبه بإصابتهما بالفيروس.

وأوضح متحدث باسم المنظمة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن فرنسا أبلغت عن إصابة إحدى الراكبات اللاتي تم إجلاؤهن من السفينة، ما دفع المنظمة إلى تحديث حصيلة الإصابات رسميا.

وبحسب المنظمة، توفي 3 أشخاص جراء التفشي، من بينهم شخص يُعتقد أنه أول من أصيب بالعدوى، قبل أن يخضع للفحص المخبري.