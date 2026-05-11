ترامب: سنرفع ضريبة الوقود مؤقتاً.. ومضيق هرمز سلاح إيران الوحيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الاثنين/، أنه يعتزم تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين "لفترة من الزمن".

وأوضح ترامب- في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية- "أعتقد أنها فكرة رائعة. نعم، سنلغي ضريبة البنزين لفترة من الزمن، وعندما تنخفض أسعار البنزين، سنعيد فرضها تدريجياً".

وقد ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 50% منذ بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي، لتصل إلى ذروتها عند أكثر من 4.52 دولار يوم أمس الأحد بينما يرى المحللون أن الأسعار من المرجح أن تبقى مرتفعة مع إغلاق إيران لمضيق هرمز.

لكن تعليق الضرائب الانتقائية - 18.4 سنتاً للجالون على البنزين و24.4 سنتاً للجالون على الديزل - يتطلب قانوناً من الكونجرس، وسيُكلف تعليقها الحكومة الفيدرالية نحو نصف مليار دولار أسبوعياً.

وفي المقابلة.. رفض ترامب فكرة تقديم خطة إنقاذ لشركات الطيران الأمريكية في ظل معاناتها من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات إلى أكثر من الضعف منذ بدء الحرب مع إيران.

وقال: "لم يُقدم اقتراح إنقاذ فعليًا. شركات الطيران لا تعاني من وضع سيئ".

وأغلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة "سبيريت إيرلاينز" أبوابها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار وقود الطائرات. ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار تذاكر جميع شركات الطيران هذا الصيف مع ازدياد هذه التكاليف.

وعن غلق إيران مضيق هرمز، أكد ترامب للشبكة: "كنت أعلم أنهم سيغلقوه. هذا هو السلاح الوحيد الذي يمتلكونه. لم يعد سلاحاً ذا تأثير كبير، لكنه السلاح الوحيد لديهم. كنا سنعيد فتحه، إلا أنني قدمت معروفاً لبعض الدول التي طلبت مني عدم القيام بذلك. كنا سنفتحه ضمن عملية الحرية، لكن يمكننا العودة إلى ذلك بسهولة ".

وعندما سُئل عما إذا كان ينوي إعادة إطلاق العملية التي تهدف إلى توفير ممر آمن للسفن عبر المضيق، قال: "لا أعرف، إما هذا، أو شيء أكثر صرامة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف ترامب آخر مقترح سلام من إيران بأنه "غير مقبول بتاتًا".

وعندما سألته شبكة سي بي إس نيوز عن تفاصيل ما اعتبره غير مقبول في الاقتراح، أجاب: "كان اقتراحًا سيئًا، بل غبيًا في الواقع... أعدّه أناس لا يدركون الخطر الذي يحيط بهم. اقتراح غبي جدًا. كُتب بأسلوب رديء، وقُدّم بأسلوب رديء".

وعندما سُئل عما إذا كان الإيرانيون قد قدموا أي تنازلات فيما يتعلق ببرنامجهم النووي، أجاب: "نعم، بالتأكيد، ولكن ليس بالقدر الكافي".