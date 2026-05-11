رعب أمريكي من فيروس هانتا.. عزل 18 شخصا بعد إجلائهم من السفينة الموبوءة

أعلن مسؤولون صحيون أمريكيون ومسؤولون في ولاية نبراسكا، اليوم الاثنين، عن إجلاء 18 راكباً أمريكياً من سفينة "إم في هونديوس" وإخضاعهم حالياً للعزل الصحي في نبراسكا وجورجيا، تحسبا لإصابتهم بفيروس هانتا.

ويخضع 16 راكباً من أصل 18 للتقييم والمتابعة في المركز الطبي بجامعة نبراسكا في أوماها، أما الراكبان المتبقيان فقد نُقلا إلى أتلانتا للمتابعة، أحدهما ظهرت عليه أعراض خفيفة.

وأفاد المسؤولون أن شخصاً واحداً يخضع للعزل في وحدة العزل البيولوجي بالمركز الطبي بجامعة نبراسكا بعد ثبوت إصابته بالفيروس، لكنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وسيُتاح للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض في نهاية المطاف اختيار البقاء في المركز في نبراسكا طوال فترة الحجر الصحي البالغة 42 يوماً، أو قضاء ما تبقى منها في عزل منزلي.

وصرح مساعد وزير الصحة الأمريكي، برايان كريستين، بأن سلالة الأنديز المرتبطة بتفشي المرض "لا تنتشر بسهولة" و"تتطلب مخالطة لصيقة مع شخص تظهر عليه الأعراض" لتنتشر، وأكد أن السلطات تراقب عن كثب الأفراد الذين يُحتمل تعرضهم للعدوى.

وأضاف كريستين أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فعّلت مركز عمليات الطوارئ، ونشرت فرقًا طبية، وأصدرت توجيهات لمسؤولي الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد ظهور المرض.

وقال حاكم ولاية نبراسكا، جيم بيلين: "لا يُسمح لأي شخص يُشكل خطرًا على الصحة العامة بالخروج من منزله إلى شوارع أوماها".