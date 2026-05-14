قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تهنئ مصر برئاسة المؤتمر العام للإيسيسكو للمرة الثانية
وزير الخارجية: مصر تدعم التنسيق بين بريكس والدول الشريكة في التنمية المستدامة
سوهاج تحصد المركز الأول في شتاء رقمي وكن مستعدا
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية لتصالح على مخالفات البناء
اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
انبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن قيادة الفريق
بمواصفات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة إليك أهم مواصفاتها
علي جمعة: من أخطر سمات الحضارة الحديثة أن الإنسان صار كثير الحركة قليل التأمل
رئيس الوزراء يكرم محافظ كفر الشيخ خلال احتفالية المليون رخصة دولية| صور
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للشطرنج يغادر إلى أوغندا للمشاركة في بطولة إفريقيا للناشئين

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

غادرت بعثة المنتخب المصري للشطرنج للناشئين مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس في طريقها إلى أوغندا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في مدينة إنتيبي بأوغندا خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري.

يترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج في بطولة أفريقيا بدولة أوغندا وليد عاصم عضو مجلس الإدارة ويرأس البعثة الفنية كابتن خالد عبدالرازق وكابتن سيد بركات وكابتن ماركو فادي وتضم 18 لاعب ولاعبة.

كان في توديع البعثة في مطار القاهرة الدولي اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، جورج سمير نائب رئيس الاتحاد وذلك تشجيعا لهم وتحفيزهم قبل السفر إلى أوغندا.

طالب اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج من اللاعبين اللاعبات بضرورة التركيز خلال المنافسات من أجل حصد المراكز الأولى والوصول إلى منصات تتويج البطولة الأفريقية للناشئين.

أشار مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، خلال وداع البعثة في مطار القاهرة، إلى أن الاتحاد يضع ثقة كبيرة في لاعبي ولاعبات المنتخب المصري، مؤكدا: «نحن فخورون بمنتخبنا للناشئين، ونعلم أن لديهم القدرة على تقديم أداء مشرف في بطولة إفريقيا أتمنى أن يحافظ الجميع على تركيزهم وروحهم القتالية طوال المنافسات».

أضاف: «هدفنا ليس فقط تحقيق الميداليات، بل أيضا تعزيز خبرة لاعبينا الشباب وصقل مهاراتهم على الصعيدين القاري والدولي» متابعا: «الاتحاد يساندكم بكل إمكانياته ونتوقع أن تمثلوا مصر بأفضل صورة ممكنة».

من جانبه، أكد جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، على أهمية الدعم الفني والمعنوي للمنتخب، قائلا: «اللاعبون الشباب هم مستقبل الشطرنج المصري، ووجودهم في البطولات القارية يمنحهم خبرة كبيرة ويقوي من روح المنافسة لديهم».

أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتحاد حريص على توفير كل سبل النجاح للمنتخب المصري للناشئين موضحا أن التحضير النفسي والفني للاعبين جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد كما أن العمل الجماعي والانضباط داخل الفريق سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وسيجعل مصر تبرز دائما على الساحة الإفريقية.

الشطرنج اتحاد الشطرنج منتخب مصر للشطرنج منافسات الشطرنج بطولة إفريقيا للشطرنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ترشيحاتنا

مايوة هادئة غالب

قماش جلابية فاطمة كشري .. مايوه والدة هادية غالب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

طاجن الخضار

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد