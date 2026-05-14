منتخب مصر للشطرنج يغادر إلى أوغندا للمشاركة في بطولة إفريقيا للناشئين

غادرت بعثة المنتخب المصري للشطرنج للناشئين مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس في طريقها إلى أوغندا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في مدينة إنتيبي بأوغندا خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري.

يترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج في بطولة أفريقيا بدولة أوغندا وليد عاصم عضو مجلس الإدارة ويرأس البعثة الفنية كابتن خالد عبدالرازق وكابتن سيد بركات وكابتن ماركو فادي وتضم 18 لاعب ولاعبة.

كان في توديع البعثة في مطار القاهرة الدولي اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، جورج سمير نائب رئيس الاتحاد وذلك تشجيعا لهم وتحفيزهم قبل السفر إلى أوغندا.

طالب اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج من اللاعبين اللاعبات بضرورة التركيز خلال المنافسات من أجل حصد المراكز الأولى والوصول إلى منصات تتويج البطولة الأفريقية للناشئين.

أشار مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، خلال وداع البعثة في مطار القاهرة، إلى أن الاتحاد يضع ثقة كبيرة في لاعبي ولاعبات المنتخب المصري، مؤكدا: «نحن فخورون بمنتخبنا للناشئين، ونعلم أن لديهم القدرة على تقديم أداء مشرف في بطولة إفريقيا أتمنى أن يحافظ الجميع على تركيزهم وروحهم القتالية طوال المنافسات».

أضاف: «هدفنا ليس فقط تحقيق الميداليات، بل أيضا تعزيز خبرة لاعبينا الشباب وصقل مهاراتهم على الصعيدين القاري والدولي» متابعا: «الاتحاد يساندكم بكل إمكانياته ونتوقع أن تمثلوا مصر بأفضل صورة ممكنة».

من جانبه، أكد جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، على أهمية الدعم الفني والمعنوي للمنتخب، قائلا: «اللاعبون الشباب هم مستقبل الشطرنج المصري، ووجودهم في البطولات القارية يمنحهم خبرة كبيرة ويقوي من روح المنافسة لديهم».

أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتحاد حريص على توفير كل سبل النجاح للمنتخب المصري للناشئين موضحا أن التحضير النفسي والفني للاعبين جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد كما أن العمل الجماعي والانضباط داخل الفريق سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وسيجعل مصر تبرز دائما على الساحة الإفريقية.