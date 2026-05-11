إنبي يستضيف معسكر منتخب مصر للناشئين استعدادًا لبطولة أفريقيا للشطرنج

حسام الحارتي

استضاف نادي إنبي معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين للشطرنج، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لخوض منافسات بطولة أفريقيا للناشئين المقرر إقامتها في أوغندا، وسط طموحات كبيرة بحصد اللقب القاري ورفع اسم مصر عاليًا.

وشهد المعسكر أجواءً من الجدية والتركيز، حيث خاض اللاعبون تدريبات فنية مكثفة تحت إشراف الأجهزة الفنية، في إطار تجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة، خاصة مع مشاركة بعثة تضم 16 لاعبًا ولاعبة يمثلون مستقبل الشطرنج المصري.

وجاءت هذه الاستعدادات وسط حضور ودعم كبير من رنا عصام شلتوت عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمشرفة على لعبة الشطرنج بنادي إنبي ، إلى جانب الأستاذ جورج سمير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس وليد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية كابتن محمد عزت وكابتن كمال العمري، والدكتور محمود دويدار رئيس لجنة أولياء الأمور، فيما يقود البعثة فنيًا الكابتن خالد عبد الرازق، والكابتن سيد بركات، والكابتن ماركو فادي.

وأكدت رنا عصام شلتوت أن استضافة نادي إنبي لمعسكر منتخب مصر تأتي في إطار الدور الوطني للنادي في دعم المنتخبات القومية، مشيرة إلى أن النادي يضع كافة إمكانياته لخدمة أبطال مصر وتوفير بيئة تدريبية متميزة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وأضافت: “نفخر في نادي إنبي باستضافة معسكر منتخب مصر للناشئين، وندعم أبناءنا بكل قوة قبل خوضهم منافسات بطولة أفريقيا. نثق في قدراتهم على تحقيق نتائج مشرفة، ونؤمن أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في إعداد جيل قوي قادر على المنافسة القارية والدولية.”

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية نشر لعبة الشطرنج وتوسيع قاعدة ممارستها بين النشء، لما لها من دور كبير في تنمية التفكير وبناء الشخصية، متمنية التوفيق لأبطال مصر في مهمتهم القادمة، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

